YouTube ma nowe funkcje dla tych, którzy lubią słuchać

YouTube dzisiaj to nie tylko miejsce do oglądania filmów – platforma sprawdza się świetnie także do słuchania muzyki czy czegoś pomiędzy, czyli podcastów. Nowe funkcje mają sprawić, że ich odtwarzanie będzie o wiele przyjemniejsze.

YouTube z funkcją dla pozostających w ruchu

Według wpisu zapowiadającego nowe możliwości YouTube’a, użytkownicy planu Premium spędzili ponad 800 milionów godzin na słuchaniu podcastów. Nic dziwnego – to format, który z jednej strony umożliwia słuchanie go w tle, a jeżeli mamy akurat chwilę na skupieniu wzroku na wyświetlaczu, możemy wyłapać dodatkowe smaczki towarzyszące warstwie wideo.

Ze względu na sporą popularność tego typu publikacji, YouTube wprowadza kilka udogodnień dla osób spędzających sporo czasu na słuchaniu. Jednym z nich jest tryb mobilny, udostępniony póki co opłacającym plan Premium i korzystającym ze smartfonów z Androidem.

Przypomina on częściowo przełączenie się na aplikację YouTube Music i z jego pomocą o wiele łatwiej jest sterować odtwarzaniem podcastu. Przycisk odtwarzania/pauzy, przewijanie oraz przełączanie pomiędzy poprzednim/kolejnym materiałem są bowiem widoczne cały czas i dostępne od ręki. Dodatkowe przyciski pojawiają się również na drugim ekranie składanych smartfonów.

Ciekawie prezentuje się również funkcja automatycznej prędkości. Użytkownicy Premium na Androidzie mogą już za pomocą jednego przycisku sprawić, że odtwarzacz dostosuje prędkość odtwarzania tak, aby móc przebrnąć szybciej przez cały materiał – oczywiście bez poświęcania „czytelności”.

Rozwiązanie ma działać przede wszystkim w przypadku wolniejszej mowy, w trakcie segmentów przeładowanych informacjami czy fragmentów najczęściej pomijanych przez użytkowników. Funkcja pojawi się w niedalekiej przyszłości również u użytkowników iOS.

Ostatnią nowością – tym razem dostępną na obu systemach mobilnych – jest połączenie funkcji podcastu z funkcją zapytania dostępną na platformie YouTube Music. Użytkownicy mogli wcześniej poprosić aplikację o wskazanie stacji radiowej lub przygotowanie playlisty wartej odsłuchania. Teraz algorytm może również polecić podkast w oparciu o naszą historię odtwarzania, zapytać o nastrój czy podrzucić coś absolutnie losowo.

Nowe funkcje będą udostępnianie stopniowo i w ciągu kilku tygodni powinny pojawić się na Waszych smartfonach.