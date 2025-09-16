Przesiadka na Apple Music nigdy nie była tak prosta. Pomoże nowa funkcja

Zastanawiasz się nad przesiadką na Apple Music? Nowość, która jest właśnie wprowadzana w Polsce, może Ci znacząco ułatwić ten proces.

Przenoszenie biblioteki i playlist do Apple Music stało się łatwiejsze

Przez lata Apple Music przeszło szereg pozytywnych zmian, a wraz z dodaniem muzyki w bezstratnej jakości dla wielu osób stało się jedną z najlepszych usług streamingowych z muzyką. Niektórzy jednak – mimo licznych zalet i chęci wypróbowania propozycji z Cupertino – pozostają przy obecnej platformie. Cóż, przesiadka i przeniesienie danych może wydawać się długim i męczącym zadaniem.

Co prawda aplikacje i różnego typu usługi już od dłuższego czasu umożliwiają wykonanie automatycznej migracji, bez konieczności przenoszenia wszystkich utworów pojedynczo. Wspomnę, że korzystałem kilkakrotnie z rozwiązania o nazwie SongShift i naprawdę dało ono radę. Jednakże zazwyczaj konieczne jest nadanie specjalnych uprawnień i czasami zalogowanie się danymi z usług muzycznych w zupełnie innym miejscu. Dla części osób może to być pewną przeszkodą, która wywołuje obawy dotyczące prywatności i bezpieczeństwa.

Teraz jednak dostępne jest oficjalne narzędzie stworzone przez Apple. Umożliwia ono przeniesienie muzyki i playlist z innych usług muzycznych do Apple Music. Wśród obsługiwanych usług mamy Amazon Music, Deezer, Spotify, Tidal i YouTube. Warto jeszcze wspomnieć, że można to zrobić na iPhonie, iPadzie, na urządzeniach z Androidem, a także poprzez przeglądarkę internetową. Konieczne jest posiadanie subskrypcji Apple Music.

Apple podkreśla, że możliwe jest przeniesienie utworów, albumów i playlist z innych usług muzycznych, ale to, co finalnie można przenieść różni się w zależności od usługi. Wypada także odnotować, że testy narzędzia rozpoczęły się w maju tego roku w Australii i Nowej Zelandii, a następnie pod koniec sierpnia zostały rozszerzone na USA i sześć innych krajów. Z kolei teraz – z kilkoma wyjątkami – rozwiązanie debiutuje na całym świecie.

(screen: Jakub Kordasiński)

Jak przenieść muzykę do Apple Music?

Użytkownicy iPhone’ów i iPadów, w celu rozpoczęcia procesu przenoszenia muzyki, muszą kolejno wybrać: Ustawienia > Aplikacje > Muzyka. Następnie należy poszukać opcji Przenieś muzykę z innych usług muzycznych. Teraz pozostaje wybrać dotychczas używaną usługę z listy, zalogować się do niej oraz wybrać elementy do przeniesienia. Po zatwierdzeniu trzeba tylko chwilę poczekać na zakończenie procesu.

Na Androidzie wygląda to bardzo podobnie, aczkolwiek początek jest nieco inny. Trzeba otworzyć aplikację Apple Music, stuknąć przycisk Więcej (trzy kropki) i z menu wybrać Ustawienia. Następnie postępujemy analogicznie, jak na iPhonie i iPadzie.

Dostępna jest też opcja przenoszenia w przeglądarce internetowej. Wystarczy zalogować się na stronie music.apple.com, a następnie kliknąć na zdjęcie użytkownika w prawym górnym rogu. Teraz pozostaje wybrać opcję Przenieś muzykę i postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Ciekawe, ile osób zdecyduje się na przesiadkę lub przynajmniej wypróbowanie Apple Music po wprowadzeniu nowego narzędzia. Chociaż podejrzewam, że firma Tima Cooka dokładnymi danymi raczej się nie podzieli.