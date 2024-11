Mac Mini ma przycisk zasilania w dziwnym miejscu. Apple wyjaśniło tę decyzję

Śmiem podejrzewać, że Mac Mini to jeden z najciekawszych komputerów ostatnich lat i to biorąc pod uwagę nie tylko urządzenia z logo nadgryzionego jabłka. Kontrowersje wzbudza w nim jednak umieszczenie przycisku zasilania, co stało się tematem wielu internetowych żartów.

Nowy Mac Mini – gdzie jest przycisk zasilania?

Pod koniec października Apple pochwaliło się nową generacją Maca Mini. Trzeba przyznać, że dostaliśmy komputer zapowiadający się naprawdę dobrze – owszem zapowiadający, bowiem trudno jest mi go ocenić na podstawie wyłącznie informacji znajdujących się w internecie. Z oceną wstrzymam się do momentu, gdy będę miał możliwość sprawdzenia tego urządzenia.

Zdjęcia sugerują, że mamy do czynienia z atrakcyjnym designem, a specyfikacja znajdująca się na stronie Apple zapowiada, że mocy nie powinno nikomu zabraknąć. Co więcej, pod względem ceny omawiany komputer też wypada bardzo dobrze. Otóż w Polsce startuje on od 2999 złotych.

Idealnie jednak nie jest. Niektórzy zwracają uwagę, że przycisk zasilania został umieszczony w niekoniecznie dobrze przemyślanym miejscu. Znajduje się on bowiem na spodzie obudowy, więc jego wciśnięcie wymaga delikatnego podniesienia Maca MIni.

Dlaczego Mac Mini ma przycisk w tym miejscu? Apple to wyjaśnia

Greg Joswiak i John Ternus, starsi wiceprezesi Apple, podczas jednego z wywiadów zostali zapytani, dlaczego przycisk zasilania został umieszczony w dość nietypowym miejscu. Z udzielonej odpowiedzi dowiemy się, że spowodowane jest to rozmiarami komputera. Nowy Mac Mini jest zauważalnie mniejszy od swojego poprzednika, a zmniejszenie rozmiarów zmusiło Apple do poszukania nowego, optymalnego miejsca na przycisk zasilania – dół obudowy okazał się najlepszym wyborem.

Z kolei drugi powód to fakt, że użytkownicy Maców rzadko korzystają z przycisków zasilania, więc nie będą za każdym razem podnosić komputera, aby go włączyć. Przedstawiciele Apple dodali, że zazwyczaj komputery z Cupertino, gdy nie są używane, to pozostają w trybie uśpienia. Natomiast przycisk zasilania przydaje się podczas wymuszenia ponownego uruchomienia lub wymuszenia wyłączenia sprzętu – te sytuacje są naprawdę sporadyczne.

Prywatnie nie korzystam ze stacjonarnego Maca, ale od wielu lat jestem użytkownikiem MacBooka. Mogę więc wspomnieć, że faktycznie mój komputer nie jest wyłączany. Zamiast tego korzystam z trybu uśpienia, co pozwala mi szybko wznowić pracę w momencie, w którym ją zakończyłem. Nie pamiętam, kiedy ostatni raz sięgnąłem do przycisku zasilania.