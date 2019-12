Naprawdę lubisz Apple Arcade? To możesz skorzystać z rocznego planu

Apple przygotowało nowy plan dla użytkowników Apple Arcade. Dzięki wdrożonym zmianom, można zaoszczędzić, wybierając dłuższą subskrypcję.

Roczny dostęp do gier na iOS, macOS i tvOS

Apple Arcade to nowa usługa dostępna dla właścicieli urządzeń z logo nadgryzionego jabłka. W ramach subskrypcji otrzymują oni możliwość uruchomienia wielu gier, zarówno prostych tytułów, jak i produkcji bardziej rozbudowanych pod względem grafiki oraz rozgrywki.

Trzeba przyznać, że w biblioteka składa się z kilkunastu interesujących gier, które nie tylko potrafią wciągnąć na kilka godzin, ale również mają inne zalety – brak reklam i mikrotransakcji. Co więcej, jedna subskrypcja pozwala na zwiedzanie wirtualnych światów na iPhonie, iPadzie, komputerze Mac czy przystawce Apple TV. W przypadku wybranych tytułów postęp jest synchronizowany między urządzeniami – jeden etap przejdziemy na MacBooku w domu, drugi dokończymy na iPhonie, czekając w kolejce do lekarza.

Pierwszy miesiąc Apple Arcade jest bezpłatny dla nowych użytkowników. To wystarczająco dużo czasu, aby sprawdzić czy warto dalej płacić za dostęp do usługi. Do tej pory, każdy kolejny miesiąc wiązał się z zapłaceniem 24,99 złotych. Apple zdecydowało się jednak wprowadzić plan, który w założeniach powinien przyciągnąć potencjalnych klientów na dłużej.

Obok wspominanej miesięcznej subskrypcji, można teraz zapłacić za roczny dostęp z góry. Dzięki temu, zaoszczędzimy prawie 50 zł – dwa miesiące oferowane są gratis. Koszt rocznej subskrypcji wynosi bowiem 249,99 złotych. Owszem to spora kwota, aczkolwiek stali subskrybenci powinni być zainteresowani nowym planem.

W celu wybrania rocznego plan należy przejść do ustawień subskrypcji przypisanych do konta Apple. Następnie klikamy na Apple Arcade i decydujemy się na zapłacenie 249,99 złotych za cały rok.

Nie tylko Apple Arcade

To nie pierwsza usługa Apple, która dostępna jest w ramach rocznego planu. Firma Tima Cooka już wcześniej uruchomiła roczną subskrypcję dla Apple TV+. Ceny przedstawiają się identycznie – miesięczna subskrypcja to wydatek 24,99 zł, z kolei roczna oferowana jest za 249,99 zł.

Po cichu liczę, że do Apple Arcade i Apple TV+ wkrótce dołączy również Apple Music. Warto jeszcze dodać, że Netflix testuje dłuższe plany, ale niestety tylko w Indiach.

