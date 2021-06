Nowy iPad Pro może obsługiwać ładowanie bezprzewodowe

Jak wynika z najnowszego raportu, Apple już pracuje nad następcą modelu z 2021 roku. Nowy iPad Pro jako pierwszy tablet amerykańskiej marki może obsługiwać ładowanie bezprzewodowe.

W kwietniu 2021 roku Apple zaprezentowało nową generację iPadów Pro, które na przestrzeni mijających lat przeszły naprawdę długą drogę: od po prostu większych tabletów do sprzętów mogących niekiedy zastąpić pełnoprawny komputer. Mimo niedawnej premiery najnowszej odsłony, zaczyna się już mówić o kolejnej, jeszcze ciekawszej.

Reklama

Nowy iPad Pro 2022 może obsługiwać ładowanie bezprzewodowe

Według relacji anonimowych informatorów, nowy iPad Pro znajduje się już we wczesnej fazie rozwoju, z racji czego zaznaczają, że wiele uzyskanych przez nich informacji do czasu jego prawdopodobnej premiery w przyszłym roku może jeszcze ulec zmianie bądź całkowicie się zdezaktualizować.

iPad Pro 2021 (źródło: Apple)

Najnowszy raport redakcji Bloomberg sugeruje, że na pokładzie nowego, topowego modelu tabletu firmy z Cupertino może pojawić się obsługa bezprzewodowego standardu ładowania, która do tej pory w tym segmencie urządzeń pozostaje raczej ciekawostką niż powszechną praktyką. Aby to umożliwić, panel tylny iPada Pro miałby zostać pokryty szkłem, co konstrukcyjnie przybliżyłoby go do iPhone’ów.

Jednocześnie Apple ma pracować nad kilkoma innymi projektami związanymi z bezprzewodowym ładowaniem

Chodzą pogłoski o rozwiązaniu przypominającym MagSafe, przeznaczonym wyłącznie do tabletów z logo nadgryzionego jabłka oraz możliwości zwrotnego naładowania innych akcesoriów i sprzętów z portfolio wspomnianego producenta za pośrednictwem iPada. Na tapetę jak bumerang powraca temat maty ładującej AirPower, która podobno cały czas znajduje się w polu zainteresowania giganta. Według przywoływanego raportu, Apple ma również badać możliwość ładowania swoich urządzeń na większe odległości.

iPad Pro 2020 (fot. Miłosz Starzewski / Tabletowo.pl)

Bloomberg wspomina również o potencjalnej premierze odświeżonych wizualnie modeli iPad mini oraz podstawowego iPada ze znacznie cieńszymi ramkami wokół ekranu, a także czytnikiem linii papilarnych Touch ID zaszytym na boku urządzenia lub obsługą technologii rozpoznawania twarzy Face ID. Według raportu, miałaby się ona odbyć jeszcze w tym roku.