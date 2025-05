Apple pracuje nad zupełnie nowym urządzeniem. Premiera w 2026 roku

Jeśli potwierdzą się najnowsze rewelacje, to Apple w 2026 roku pokaże zupełnie nowe urządzenie. Poznaliśmy jeszcze nieco informacji na temat kolejnych procesorów z rodziny Apple M.

Inteligentne okulary z Cupertino

Prawie dwa lata temu zobaczyliśmy gogle Apple Vision Pro. Co prawda od tego momentu pojawiły się informacje o niekoniecznie zadowalającej sprzedaży, ale z drugiej strony mamy do czynienia ze sprzętem, który jest przede wszystkim pokazem technologicznych możliwości. Nie został on stworzony, aby wykręcać rekordy sprzedaży.

Apple nie zamierza więc odpuszczać segmentu „urządzeń zakładanych na głowę”. W planach jest druga generacja Vision Pro oraz inne produkty. Jednym z nich mają być inteligentne okulary, o których mówi się już od wielu lat. Dotychczas wszystkie te rewelacje nie zostały zrealizowane, ale prawdopodobny jest scenariusz, że w Cupertino prace wciąż trwają, a ich efekt zobaczymy w przyszłym roku.

Mark Gurman z Bloomberga, który lubi zdradzać tajemnice Tima Cooka, tym razem podzielił się informacjami na temat inteligentnych okularów. Podobno mają zadebiutować pod koniec 2026 roku, aczkolwiek niewykluczone jest małe opóźnienie terminu i wówczas w sprzedaży pojawią się na początku 2027 roku.

Jeden z patentów Apple związanych z okularami (źródło: Patently Apple)

Niezależnie od finalnego terminu rozpoczęcia sprzedaży, okulary mogą być pokazane podczas jesiennej konferencji w przyszłym roku. Po prezentacji nowych iPhone’ów, Apple Watchy i pozostałego sprzętu może paść słynne hasło „One More Thing” i wówczas rozpocznie się pokaz smartokularów.

Wydajność na wysokim poziomie zapewni autorskii procesor Apple, który będzie nastawiony na możliwie najwyższe oszczędzanie energii. Ma być on oparty o układy wykorzystywane w Apple Watchach, aczkolwiek otrzyma zestaw rozwiązań odpowiedzialnych za przetwarzanie obrazu z kamer umieszczonych w okularach.

Nie jest jasne, jak będą wyglądać okulary, ale spekuluje się, że producent iPhone’ów postawi na minimalistyczny i modny design. W kwestii funkcjonalności ma być rozważana rozszerzona rzeczywistość, ale możliwe również, że okulary będą tylko wyświetlać dane bez głębszej integracji z otoczeniem. Pod uwagę brany jest jeszcze trzeci scenariusz – wprowadzenie dwóch modeli okularów, jedne z AR, drugie bez. Prawdopodobnie nie zabraknie funkcji związanych ze zdrowiem i wzorowej współpracy z pozostałym sprzętem z Cupertino.

Podobno cały projekt otrzymał wysoki priorytet i jest ważny dla Tima Cooka. Sugeruje to, że Apple wrzuciło wyższy bieg i pracownicy mogą wkładać sporo siły, aby okulary wreszcie ujrzały światło dzienne.

Apple może wprowadzić procesory z ogromną liczbą rdzeni

Pierwsze urządzenia z Apple M5 mają zadebiutować w tym roku. Firma nie zamierza jednak zwalniać tempa i już trwają prace nad kolejnymi generacjami procesorów. Układy M6 mają być rozwijane pod nazwą kodową Komodo, a chipy M7 wewnętrznie określane są jako Borneo. Do tego w planach ma być zaawansowany SoC przeznaczony dla Maców, który aktualnie nazywany jest Sotra.

Zespół Tima Cooka ma ponadto prowadzić eksperymenty nad układami, które są wyposażone w dwa, cztery, a nawet sześć razy więcej rdzeni CPU i GPU niż Apple M3 Ultra. Warto zaznaczyć, że M3 Ultra w Macu Studio może składać się nawet z 32‑rdzeniowego CPU i 80‑rdzeniowym GPU. Trwają również prace nad nowymi procesorami serwerowymi AI, które mogą zasilać w przyszłości funkcje Apple Intelligence.