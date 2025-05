Jesteś graczem? Te techniki graficzne musisz znać

Artykuł sponsorowany

Obecnie na rynku dostępnych jest wiele modeli kart graficznych. Wybór na pewno nie jest prosty, zwłaszcza że oferują one nie tylko różną specyfikację i moc, ale także dostęp do różnych technologii. Tym razem przyjrzymy się bliżej technikom graficznym, z jakich korzysta seria NVIDIA GeForce RTX 50.

Czym jest DLSS 4?

Omawianie technologii, z których korzystają nowe karty graficzne NVIDIA, należy rozpocząć od NVIDIA DLSS 4 (Deep Learning Super Sampling). To flagowe rozwiązanie odczuwalnie zwiększająca osiągi sprzętu. Ten pakiet technik renderingu oparty został o sieci neuronowe, wykorzystujące sztuczną inteligencję do zwiększenia liczby klatek na sekundę, a także poprawy jakości obrazu. Zazwyczaj idzie to w parze z mniejszym opóźnieniem, co jest szczególnie ważne w grach esportowych czy strzelankach.

DLSS 4 to już czwarta iteracja tej technologii, która – w połączeniu z rdzeniami Tensor i układami GeForce RTX serii 50 – zapewnia graczom świetne wyniki. Techniki, takie jak generowanie wielu klatek, rekonstrukcja promieni i DLAA, wykorzystują nowy model transformacyjnej AI. Gracze mogą cieszyć się również superrozdzielczością DLSS, która próbkuje wiele obrazów o niższej rozdzielczości i, na podstawie analizy danych o ruchu, tworzy kolejne klatki o wysokiej jakości.

Multi Frame Generation

Karty graficzne NVIDIA GeForce RTX 50 są jedynymi, które obsługują generator wielu klatek (Multi Frame Generation). Poprzednie serie kart graficznych mogą korzystać ze standardowego generatora klatek, rekonstrukcji promieni czy DLAA, ale nie pozwalają wykorzystać mocy generator Multi Frame Generation.

Karty GeForce RTX z serii 50 i rdzenie Tensor to zabójcze połączenie, które skutecznie korzysta z techniki generowania wielu klatek. Na każdą renderowaną klatkę sztuczna inteligencja tworzy do trzech klatek, dzięki czemu nowe GPU potrafią osiągać nawet ponad 8-krotnie lepsze wyniki z włączonym DLSS 4.

Dla przykładu w Cyberpunku 2077 w rozdzielczości 4K i z włączonym RT Overdrive oraz na maksymalnych ustawieniach graficznych karta GeForce RTX 5090 osiągnęła około 25-28 klatek na sekundę bez DLSS. Z DLSS 4 było to 240-250 klatek na sekundę. Ta różnica robi wrażenie, ale warto pamiętać, że aby efekty Multi Frame Generation były jak najlepsze, najpierw trzeba osiągnąć stabilną, bazową liczbę klatek na sekundę, najlepiej w okolicach min. 50/60 FPS.

Porównanie kart i DLSS 4 (źródło: nvidia.com)

Super Resolution z nowym modelem Transformer

Dotychczas DLSS korzystało z CNN, czyli splotowych sieci neuronowych, i to za ich pomocą generowało nowe piksele. Nowy model transformatora DLSS wykorzystuje dwa razy więcej parametrów niż CNN, co pozwala na głębsze “rozumienie” scen oraz generowania pikseli. Przekłada się to na większą stabilność, mniejszy ghosting, a także, a może przede wszystkim, gładsze krawędzie. W dodatku w połączeniu z ray tracingiem nowy model Transformer zapewnia duży wzrost jakości obrazu. Jest to mocno widoczne w scenach ze złym oświetleniem.

Niektóre gry, takie jak np. Alan Wake 2, Cyberpunk 2077 czy Hogwarts Legacy, wspierają to rozwiązanie natywnie, inne zaś za pomocą Overrides. Z kolei w przypadku produkcji, które nie dodały jeszcze technologii DLSS Multi Frame Generation, można aktywować “nadpisanie DLSS 4”, aby poprawić jakość obrazu. Wystarczy w narzędziu NVIDIA App w ustawieniach grafiki kliknąć “odśwież”, wybrać kompatybilną grę i w ustawieniach sterownika wybrać “DLSS Override – Frame Generation”. Dostępne opcje pozwalają na wybranie np. 3X lub 4X, czyli – odpowiednio – do 180 i 240 klatek na sekundę.

Rozwiązanie DLSS Override zostało udostępnione wraz ze styczniową aktualizacją, także jeżeli nie aktualizowaliście aplikacji, to czas najwyższy. Dzięki temu zyskacie dostęp do wielu nowości.

Jakie gry wspierają DLSS 4?

Nie bez powodu wspomniałem o tym, że trzeba wybrać kompatybilną grę. Istnieją produkcje, które mają natywne DLSS 4, a w przypadku innych można skorzystać z Override.

Oprócz wspomnianych wcześniej produkcji natywnie funkcję generowania wielu klatek wykorzystuje np. Black Myth: Wukong, THE FINALS czy też Delta Force: Black Hawk. Z kolei Override można wykorzystać chociażby przy Assassin’s Creed Shadows, Star Wars Jedi: Survivor czy też Marvel’s Spider-Man 2. Każda z tych opcji poprawi osiągi Waszego sprzętu w trakcie rozgrywki.

Pełną listę gier znajdziecie tutaj. Na koniec warto wspomnieć, że karty graficzne GeForce RTX z serii 50 mają nie tylko coraz większą dostępność w sklepach, ale również coraz niższe ceny, co możecie sprawdzić w podlinkowanej ofercie.

