Pięćset dolców za inteligentne okulary Apple Glass? Niespodziewanie tanio, jak na Apple

Apple ostatnimi laty rzadko kiedy jest w czymś pierwsze. Zwykle jednak, ogłaszając coś nowego, oferuje nie tylko technologię, ale też wiele możliwości jej wykorzystania. Ciekawe, czy będzie tak z nadchodzącymi wielkimi krokami okularami AR.

O inteligentnych okularach Apple z rozszerzoną rzeczywistością przez długi czas nie wiedzieliśmy za dużo, pomijając plotki, sugerujące, że firma pracuje nad takim projektem. Poza tym trudno było wskazać na jakiekolwiek sensowne wieści.

Pod koniec ubiegłego tygodnia pewnymi przeciekami podzielił się Jon Prosser z serwisu Front Page Tech, zdradzając spodziewaną datę premiery Apple Glass. Przyszedł czas na kolejne informacje, włącznie ze spodziewaną ceną urządzenia.

Apple Glass będą się różnić od Google Glass

Prosser twierdzi, że Apple Glass nie będą przypominać futurystycznych konstrukcji, jakie mogą przychodzić do głowy na myśl o okularach z rozszerzoną rzeczywistością. Będzie to niemal do bólu klasyczny wzór, nie zwracający na siebie zbytniej uwagi (czego nie dało się powiedzieć na przykład o Google Glass pierwszej generacji). Oprawki mają być wykonane z metalu, choć istniejące prototypy są plastikowe.

Podobno w prawej części obudowy (patrząc od strony użytkownika) ma być zamontowany skaner LiDAR, umożliwiający pełną obsługę treści AR. Dane będą wysyłane do sparowanego iPada Pro, który będzie uzupełniał je o te pobrane z własnego skanera LiDAR. Alternatywnie rolę urządzenia nadzorującego przejmie iPhone 12 Pro, który też ma zostać wyposażony w zestaw odpowiednich sensorów. Zresztą, Apple Glass w ogóle nie będzie autonomicznym gadżetem – do działania będzie potrzebować stałego połączenia z urządzeniem, na którym będą procesowane wszystkie informacje.

Prototypy w obecnej fazie rozwoju nie dysponują dodatkowymi aparatami do robienia zdjęć i całkiem możliwe, że taka właściwość zostanie utrzymana aż do finalnej wersji Apple Glass.

Apple ma kłaść nacisk na wykorzystanie bezpiecznych kodów QR, które będą mogły skanować okulary rozszerzonej rzeczywistości. Niektóre z wzorów testowanych przez firmę, opublikowano niedawno na łamach TechCrunch.

Cena za okulary Apple to płynna materia

Z informacji Jona Prossera wynika, że podstawowa wersje Apple Glass będzie kosztować 499 dolarów. Do tego będzie trzeba doliczyć koszt recepty na szkła korekcyjne (w wypadku osób, które będą ich potrzebować).

Okulary mają zostać zapowiedziane podczas jesiennej konferencji, na której zobaczymy iPhone’a 12 oraz zegarek Apple Watch series 6. Drugim terminem jest wiosna 2021. Może jednak upłynąć jeszcze dużo czasu, zanim gadżet zostanie wprowadzony do sprzedaży – pierwsze plotki mówią o trzecim lub czwartym kwartale 2021 roku.

Jeśli terminarz ten zostanie utrzymany, to ewentualna rewolucja AR dosięgnie nas w 2022 roku, jeśli nie później…

