Okulary AR od Apple mogą pojawić się już w 2021 roku

Jak donoszą analitycy, do premiery urządzeń do obsługi rzeczywistości rozszerzonej od Apple pozostało naprawdę niewiele czasu. Zadebiutować mają już w przyszłym roku.

Wcześniejsze doniesienia dotyczące planów Apple w kwestii rzeczywistości rozszerzonej zakładały, że firma zaprezentuje dwa tego typu urządzenia: okulary oraz coś znacznie większego, najprawdopodobniej w formie hełmu. Właśnie poznaliśmy przewidywania dotyczące pierwszego z nich.

Zgodnie z opinią jednego z najsłynniejszych analityków zajmujących się firmą z Cupertino – Ming-Chi Kuo, okulary rzeczywistości rozszerzonej wyprodukowane przez Apple trafią do sprzedaży początkiem 2022 roku. Z kolei Jon Prosser doprecyzowuje, że oficjalna prezentacja okularów będzie miała miejsce w pierwszej połowie 2021 roku, najprawdopodobniej między marcem a czerwcem. Zapewnia również, że osobiście widział prototyp urządzenia, które w jego opinii porywa swoim wzornictwem.

I can’t believe I’m going against Kuo on this one… but I believe he’s wrong.

Apple Glasses are aimed for March-June 2021.

Also.

I’ve seen them.

They’re sleek as hell. 👀

Will be showing you soon 🤫 https://t.co/0GaOYDA5N8

— Jon Prosser (@jon_prosser) May 15, 2020