Apple CarPlay – słuchanie muzyki będzie wygodniejsze. Nadchodzą zmiany w Spotify

Spotify to z pewnością jedna z najpopularniejszych aplikacji w Apple CarPlay. Dla wszystkich jej użytkowników mamy dobre informacje. Niebawem zostanie wydana większa aktualizacja, a wraz z nią kilka przydatnych zmian.

Spotify pracuje nad zmianami w aplikacji

Owszem, stosunki Apple i Spotify nie wyglądają ostatnio zbyt dobrze, ale nie oznacza to, że Szwedzi zamierzają zrezygnować z platformy oferowanej przez firmę z Cupertino. Byłoby to naprawdę słabym posunięciem – odcięcie się od milionów potencjalnych użytkowników.

Pod koniec zeszłego roku aktualizacji doczekała się aplikacja na Apple Watcha. Natomieraz już niebawem większe nowości trafią do aplikacji dostępnej z poziomu Apple CarPlay.

Jak informuje serwis 9to5Mac, opierając się na zmianach odkrytych w testowym wydaniu Spotify, zmian doczeka się interfejs, a także pojawi się nowa funkcja. Owszem, pod względem interfejsu nie należy nastawiać się na rewolucję, a raczej na wprowadzenie kilku usprawnień. Całość będzie teraz bliższa Apple Music – np. mniejsza okładka albumu lub dodatkowy przycisk służący do przechodzenia do kolejki utworów.

To właśnie wspomniany przed chwilą przycisk jest tą nową funkcją. Nie trzeba będzie już bowiem sięgać po iPhone’a, aby mieć dostęp do utworów zapisanych w kolejce odtwarzania. Dzięki czemu, zyskamy szybki i wygodny podgląd piosenek i podcastów, które zostaną odtworzone jako następne.

Obecnie mamy do czynienia z testami beta, dostępnymi dla wybranych użytkowników. Trudno wskazać, kiedy aktualizacja trafi do wszystkich osób. Pojawienie się jednak zmian w programie testowym, sugeruje, że nie będziemy musieli długo czekać.

Na nowości w samym Apple CarPlay trochę poczekamy

Apple CarPlay, w przeciwieństwie do Android Auto, nie jest oddzielnym modułem, aktualizowanym bez konieczności pobierania nowej wersji systemu operacyjnego. Tak, zmiany trafiają do użytkowników wraz z aktualizacjami iOS. Oznacza to, że na większą paczkę nowości będziemy musieli poczekać do jesieni, gdy Apple udostępni iOS 15.

Zanim dostaniemy nową wersję CarPlay, to najpewniej zobaczymy kilka aktualizacji w dostępnych aplikacjach. Jak już wspomniałem, niebawem zmiany trafią do Spotify, a natomiast już teraz użytkownicy mogą korzystać m.in. z Waze na ekranie głównym i wygodniejszej obsługi Microsoft Teams.