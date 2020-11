Spotify na Apple Watchu wreszcie działa bez iPhone’a, ale nadal brakuje jednej funkcji

Mamy dobrą wiadomość dla użytkowników Spotify, którzy noszą Apple Watcha. W końcu możliwe jest słuchanie muzyki bez ciągłego połączenia z iPhonem.

Spotify z wyczekiwaną funkcją na Apple Watchu

Relacje Szwedów i Amerykanów ostatnio nie wyglądają zbyt dobrze, a całą sytuację pogorszyła premiera usługi Apple One. Nie oznacza to jednak, że Spotify zamierza ograniczać rozwój swojego oprogramowania na urządzeniach z Cupertino, co byłoby naprawdę złym posunięciem, mogącym przyczynić się do ucieczki użytkowników do konkurencyjnego Apple Music.

Jak informuje serwis 9to5Mac, powołując się na liczne raporty użytkowników smartwatchy Apple, usługa muzyczna ze Szwecji otrzymała wyczekiwaną funkcję. W końcu, można bowiem mieć dostęp do biblioteki muzyki bez konieczności posiadania przy sobie iPhone’a. Niestety, wciąż nie wygląda to równie atrakcyjnie, jak w przypadku Apple Music.

Spotify na Apple Watchu (fot. Macerkopf)

Owszem, możemy słuchać muzyki, gdy w pobliżu nie znajduje się sparowany iPhone, ale wyłącznie w sytuacji, gdy mamy połączenie z internetem – poprzez sieć komórkową lub Wi-Fi. Nadal nie jest jednak dostępna opcja zapisania muzyki w trybie offline.

Wciąż brakuje trybu offline

Nowość jak najbardziej należy uznać za przydatną. Tym bardziej, że Spotify w wersji na watchOS przestał właśnie być tylko pilotem zdalnego sterowania do aplikacji uruchomionej na iPhonie.

Niestety, funkcja sprawdzi się tylko w określonych scenariuszach. Po pierwsze, jeśli mamy dostęp do sieci W-Fi. Po drugie, gdy posiadamy Apple Watcha w wersji LTE i aktywną kartę eSIM. W każdej innej sytuacji, iPhone wciąż będzie niezbędny.

Nie wiadomo, kiedy i czy w ogóle Spotify zamierza udostępnić tryb offline. Po cichu liczę, że niebawem faktycznie pojawi się taka opcja, która z pewnością podniosłaby komfort korzystania z usługi muzycznej.

Warto dodać, że tryb offline od dłuższego czasu oferuje już Apple Music, a także aplikacja Apple Podcasty. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby zabrać ze sobą ulubioną playlistę czy nowy odcinek podcastu, także gdy nie posiadamy Watcha w wersji LTE.

Aktualizacja Spotify, dodająca możliwość słuchania muzyki bez konieczności ciągłego połączenia z iPhonem, wprowadzana jest po stronie serwera. Mimo tego, zaleca się posiadanie najnowszej wersji aplikacji. W związku z tym, że cały proces przeprowadzany jest stopniowo, to wciąż nie wszyscy użytkownicy mogą mieć dostęp do opisanej nowości.