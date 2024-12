Te aplikacje najbardziej zżerają baterię w Twoim smartfonie. Korzystasz?

Firma OurPCB opublikowała raport na temat najbardziej prądożernych aplikacji używanych na smartfonach. Na liście znalazło się 20 popularnych apek – która zdobyła niechlubne pierwsze miejsce?

Aplikacje mobilne, czyli najważniejszy element smartfonów

Nasze smartfony to bogactwo aplikacji – nie kilku, nawet nie kilkunastu, bo ich liczba często przekracza kilkadziesiąt na jednym urządzeniu. Sprzęt mobilny może nam już bez większego problemu zastąpić portfel, dokumenty, klucze, piloty, a często nawet komputery czy trenera fitness. Coraz częściej sięgamy więc po smartfony oferujące większe pamięci, ale czy to wystarcza? Aplikacje siłą rzeczy zużywają też akumulator w naszym urządzeniu.

Najnowszy raport, opublikowany przez firmę OurPCB, produkującą płytki drukowane PCB, ujawnił 20 aplikacji, które są prawdziwymi pożeraczami baterii – zarówno na sprzętach mobilnych z iOS, jak i z Androidem. Apki te nie tylko intensywnie zużywają baterię na co dzień, ale z czasem mogą prowadzić do skrócenia żywotności akumulatora.

W raporcie uwzględniono uprawnienia poszczególnych aplikacji, a dokładniej 13 funkcji, które działają w tle w aplikacjach. Wśród nich znalazł się dostęp apki do: statusu smartfona, połączenia Wi-Fi, pamięci, kamery, mikrofonu, lokalizacji, identyfikacji, kontaktów, SMS-ów, połączeń, kalendarza, plików, a także opcji określonych jako „inne”.

Które aplikacje są najbardziej prądożerne?

Na pierwszym miejscu tego niechlubnego rankingu znalazł się – śledzący zdrowie i treningi – Fitbit, a zaraz za nim uplasował się Instagram. Obie aplikacje korzystają w tle z wszystkich 13 funkcji zaproponowanych przez raportujących.

Trzecie i czwarte miejsce należy – kolejno – do aplikacji Tasker, który nie korzysta z funkcji identyfikacji, i AliExpress, który nie wymaga dostępu do opcji SMS. Kolejne trzy miejsca zajęły media społecznościowe – Facebook, LinkedIn i WhatsApp. Pozycje od 9. do 17. zostały zajęte przez Amazon Shopping, Badoo, Messenger, Revolut, Snapchat, Teams, Telegram, Uber i X – każda z tych aplikacji nie korzysta z funkcji SMS oraz kalendarza.