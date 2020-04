Huawei życzyłoby sobie legalnej obecności aplikacji Google w sklepie App Gallery

Sposób myślenia Huawei jest taki: „Skoro nie możemy sami instalować usług i aplikacji Google na smartfonach, to niech Google pozwoli na to naszym użytkownikom. Jak umieścimy je w sklepie App Gallery do pobrania jako opcję, każdy powinien być zadowolony”.

Przebiegły plan Huawei

Nowy pomysł Huawei jest genialny w swej prostocie. Owszem, firma ma związane ręce i nie może ściśle współpracować z amerykańskimi firmami na polu sprzedaży sprzętu dla infrastruktury 5G oraz urządzeń dla użytkowników końcowych – a przynajmniej nie bez specjalnej zgody organów regulacyjnych Stanów Zjednoczonych. Nie odpowiada jednak za to, w jaki sposób użytkownicy korzystają z już kupionymi smartfonami. Gdyby więc dać im możliwość samodzielnego pobrania aplikacji Google ze sklepu App Gallery, teoretycznie problem ze „współpracą” by się nie pojawił.

Takiego zdania jest Eric Xu – jeden z okresowych przewodniczących zarządu Huawei:

„Mamy nadzieję, że usługi Google będą dostępne za pośrednictwem naszego sklepu App Gallery, podobnie jak usługi Google są dostępne w sklepie Apple App Store.”

Zdradził on także podczas rozmowy z CNBC, że ograniczenia handlowe wynikające z zakazu współpracy amerykańskich firm z chińskim gigantem elektronicznym spowodowały, że firma zarobiła w 2019 roku 10 miliardów dolarów mniej, niż gdyby Huawei nie zostało wciągnięte na „Czarną listę”.

Google nie komentuje sprawy

Rzecz jasna, Google nie wydało jak na razie żadnego komunikatu w kwestii umieszczenia swoich aplikacji w sklepie App Gallery. Raczej wątpliwe, by już wcześniej nie brano takiej opcji pod uwagę. Gdyby takie rozwiązanie było możliwe do zastosowania, Google zapewne już dawno by z niego skorzystało. W końcu bez oficjalnie udostępnionych usług giganta z Mountain View muszą żyć europejscy użytkownicy Huawei Mate 30 Pro, P40 Lite oraz przyszli nabywcy P40 i P40 Pro.

Najpewniej wypowiedź Erica Xu trzeba będzie zaliczyć do tych optymistycznych wizji Huawei, w których to firma powraca w chwale jako znaczący producent na europejskim rynku urządzeń mobilnych.

Chiński gigant sporo traci wizerunkowo przez brak wsparcia ze strony Google. Co prawda oferuje sporo użytkownikom swoich nowych sprzętów, ale nie jest w stanie samodzielnie przeskoczyć przeszkód, jakie pojawiają się przed posiadaczami ostatnich smartfonów firmy – na przykład braku możliwości korzystania z płatności Google Pay czy bankowości elektronicznej opartej na aplikacjach.

źródło: CNBC

