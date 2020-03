Darmowe opaski Band 4 od Huawei i rozszerzone wsparcie serwisowe smartfonów przez dwa lata

Huawei rozbiło dziś bank. Sprzedawanie średniopółkowych P40 Lite i P40 Lite E za odpowiednio 999 zł i 699 zł to skok na portfele oszczędnych Polaków. A to nie wszystko, bo firma ogłosiła wprowadzenie rozszerzonego pakietu wsparcia dla osób, które zakupią te smartfony i zapowiedziała otwarcie flagowego salonu serwisowego w Warszawie.

Wielkie otwarcie Flagowego Salonu Serwisowego Huawei

Już w najbliższą sobotę, 7 marca, o godzinie 10:00 odbędzie się otwarcie nowego centrum serwisowego Huawei. Z tej okazji pierwsze 200 osób, które odwiedzi ten salon, otrzyma w prezencie opaskę Huawei Band 4. Warunek? Na miejscu trzeba stawić się z jakimś urządzeniem tego producenta. Wystarczy więc, że mamy smartfon Huawei, a pokazując się we wskazanym wyżej czasie na ulicy Siennej 39 w Warszawie, zyskamy szansę na otrzymanie darmowego smartbanda.

Oprócz tego, firma zapowiedziała, że dla każdego uczestnika tego wydarzenia przygotowała upominek-niespodziankę. Nie wiemy, co to będzie.., bo to niespodzianka.

W nowym salonie serwisu będzie można:

skorzystać z naprawy telefonu świadczonej na miejscu w ciągu godziny

otrzymać bezpłatny telefon zastępczy na czas naprawy

skorzystać z promocji serwisowych na naprawy pogwarancyjne

zakupić produkty Huawei

Salon wejdzie w skład 20 lokalnych autoryzowanych serwisów Huawei w Polsce. Ich klienci będą mogli:

skorzystać z bezpłatnego przenoszenia danych ze starego telefonu na nowy za pomocą aplikacji Phone Clone

uzyskać wsparcie podczas instalacji innych aplikacji

Oprócz tego klienci Huawei będą mogli skorzystać z ponad 1000 partnerskich punktów serwisowych w całej Polsce (telakces.com, teletorium, mycenter), oferujących tę samą formę pomocy, co w autoryzowanych serwisach.

Wiąże się to ze zmianą podejścia Huawei do wsparcia oferowanego nabywcom urządzeń firmy.

Rozszerzone wsparcie dla smartfonów Huawei

Wraz z premierą Huawei P40 Lite i P40 Lite E, producent ogłosił, że będzie od teraz kierował się nową polityką serwisową. Na te dwa modele smartfonów obowiązuje 24-miesięczna gwarancja, honorowana przez autoryzowane salony Huawei. Co ważne, nie straci ona na ważności nawet wtedy, gdy użytkownik wprowadzi zmiany w oprogramowaniu telefonu (czyli na przykład zainstaluje we własnym zakresie jakieś aplikacje Google).

Oprócz tego przez cały okres gwarancji będzie dostępny bezpłatny serwis door-to-door oraz dedykowana pomoc przez infolinię (801-811-111) i czat w aplikacji Huawei Wsparcie.

Huawei robi, co może

Ponieważ na nowych smartfonach Huawei nie skorzystamy ze sklepu Google Play, nie zapłacimy zbliżeniowo za zakupy przy pomocy Google Pay ani nie zainstalujemy na nich aplikacji naszego banku, firma stara się maksymalnie ułatwić klientom codzienny kontakt z urządzeniami. W pewnych wypadkach pomoc serwisanta może okazać się nieoceniona. Czy to wystarczy? Zobaczymy. Pewnym wskaźnikiem może być wynik przedsprzedaży Huawei P40 Lite i P40 Lite E.

źródło: Huawei dzięki Kasi i Jakubowi