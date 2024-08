Aplikacja Samsunga pozwala „stworzyć” Galaxy Z Folda za darmo

Samsung Galaxy Z Fold 6 to najdroższy smartfon w ofercie producenta z Korei Południowej. Koreańczycy stworzyli jednak aplikację, dzięki której można za darmo przekonać się, jak korzysta się z takiego urządzenia.

Samsung Galaxy Z Fold za darmo metodą chałupniczą

Producent z Korei Południowej od dawna udostępnia aplikację Try Galaxy, która „przemienia” każdy smartfon, nawet iPhone’a, w smartfon z rodziny Galaxy. Dzięki niej użytkownicy urządzeń innych marek mogą przekonać się, jak korzysta się z telefonów koreańskiej marki. Oczywiście ma to na celu przekonać ich do zakupu modelu z linii Galaxy.

Najnowszymi smartfonami Samsunga są Galaxy Z Flip 6 i Galaxy Z Fold 6. Można się z nimi zapoznać osobiście w różnych sklepach z elektroniką, ale nie każdy ma taki w bliskim sąsiedztwie. To jednak już żaden problem, ponieważ teraz każdy zainteresowany może stworzyć Galaxy Z Folda „metodą chałupniczą”.

Jedynym warunkiem jest posiadanie pod ręką dwóch smartfonów. Wystarczy wejść na stronę internetową trygalaxy.com, zeskanować kod QR i dotknąć ikonę z podpisem Fold Experience. Znajduje się ona na drugim ekranie – trzeba przesunąć palcem w lewą stronę, aby do niego przejść.

Następnie należy postępować według wskazówek na wyświetlaczu, by po chwili mieć w rękach coś na kształt Samsunga Galaxy Z Folda (formą jednak bardziej przypominającego ZTE Axon M z 2017 roku).

screen: Grzegorz Dąbek | Tabletowo.pl

Aplikacja Try Galaxy daje tylko namiastkę Samsunga Galaxy Z Fold

Naturalnie aplikacja nie daje możliwości skorzystania z całej funkcjonalności Galaxy Z Folda, ponieważ nic go nie zastąpi, lecz pozwala sprawdzić część funkcji, takich jak Circle to Search, wielozadaniowość i oglądanie wideo. Mimo wszystko, jeśli macie dwa smartfony pod ręką, warto to zrobić, bo to fajna zabawa (na chwilę).

Jeśli spodoba się Wam takie doświadczenie i zaczniecie myśleć o zakupie Galaxy Z Folda 6, to aktualnie jego ceny wynoszą: