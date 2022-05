Bilety PKP Intercity kupisz teraz także w aplikacji mPay

Jeśli często wyszukujemy połączenia kolejowe PKP Intercity i kupujemy bilety przez stronę internetową, od teraz będziemy mieli na to jeszcze prostszy sposób – przez aplikację mPay.

Obsługa PKP Intercity w mPay

mPay to mobilny „kombajn”, jeśli chodzi o zakup usług związanych z transportem i nie tylko. Jedną z ostatnich nowości było udostępnienie możliwości zakupu biletów na płatny odcinek autostrady A1. Dzięki temu osoby podróżujące samochodem zyskały jeszcze łatwiejszą opcję zarządzania płatnościami podczas przejazdów. A co z tymi, którzy wolą koleje?

Dobre wieści są takie, że mPay i PKP Intercity nawiązały współpracę. Cały proces związany z biletem – od wyszukania interesującego nas połączenia, przez płatność, a także po zachowanie go w formie elektronicznej, by okazać go podczas kontroli w pociągu, będzie możliwy bez przełączania się pomiędzy ekranami różnych aplikacji w smartfonie. Wszystko zorganizujemy z pomocą mPay.

Cieszymy się, że użytkownicy mPay będą mogli łatwo i szybko zaplanować podróże PKP Intercity, zwłaszcza, że zbliżają się wakacje. W aplikacji użytkownicy mogą również kupować komunikacji miejskiej, regulować opłaty za parkowanie czy za przejazd autostradami. Stale dążymy do tego, aby mPay było aplikacją wielofunkcyjną, która ułatwia codzienne życie naszym klientom. Andrzej Basiak, Prezes Zarządu mPay S.A

Takie opcje, jak na stronie PKP Intercity

W aplikacji mPay, podczas wybierania biletu, możemy skorzystać z wszystkich opcji przysługujących zalogowanym na stronie PKP Intercity. Oznacza to, że bilet będziemy mogli kupić nawet 5 minut przed odjazdem pociągu – bez stania w kolejkach do kas na dworcu.

W mPay opcji zakupu biletów PKP Intercity jeszcze nie ma, ale pojawią się niebawem

W aplikacji można wybrać (tak jak na stronie PKP Intercity) preferowane miejsce czy rodzaj wagonu (przedziałowy lub bezprzedziałowy), a także jego klasę (I lub II). Jeśli interesuje nas rachunek w postaci faktury, także będziemy mogli ją wygenerować.

mPay podawać będzie nawet status punktualności pociągów. Po zamówieniu biletu możliwa jest także opcja zmiany terminu biletu czy modyfikacja warunków podróży, za pomocą wybrania innego miejsca czy klasy wagonu.

Nowe opcje powinny być wkrótce widoczne w aplikacji. Na moim smartfonie jeszcze się nie pojawiły, ale jestem pewien, że to kwestia godzin.