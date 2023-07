Polacy zaufali aplikacji PKP Intercity. Padł rekord zakupionych biletów

Nowa aplikacja PKP Intercity jest z nami zaledwie od kilku miesięcy, a już udało się jej zjednać przychylność tysięcy Polaków. Firma pochwaliła się kolejnym ważnym osiągnięciem.

Milion biletów zakupionych w aplikacji

Tomasz Gontarz, doradca premiera ds. infrastruktury i transportu oraz wiceprezes zarządu PKP Intercity, przekazał na Twitterze, że w aplikacji PKP Intercity od początku roku sprzedano 1000000 biletów, a pobrano ją w sumie ponad 650 tysięcy razy.

1 000 000 biletów @PKPIntercityPDP – tyle sprzedaliśmy w naszej aplikacji od początku roku. Te liczby w pełni przekroczyły nasze zamierzenia!



Jako ciekawostkę podam fakt, że poprzednia aplikacja tj. IC Mobile Navigator średnio miesięcznie sprzedawała 85k biletów – zaś nasza nowa… pic.twitter.com/kTmx0Qtxbz July 24, 2023

To spore osiągnięcie, biorąc pod uwagę to, jak słabo bilety kolejowe sprzedawały się w poprzedniej aplikacji spółki. W starej apce IC Mobile Navigator sprzedawało się maksymalnie 85000 biletów miesięcznie. W porównaniu do nowej aplikacji, za pomocą której kupuje się średnio 235000 biletów, mamy do czynienia z trzykrotnym wzrostem.

W gruncie rzeczy, nie jest to zbyt dziwne, z uwagi na to, że IC Mobile Navigator było przestarzałe i mało kto wiedział o tej aplikacji. Może i dobrze, bo sprawiała więcej problemów niż rozwiązywała.

Gontarz stwierdził, że aktualne liczby przekroczyły cele, które spółka wyznaczyła sobie względem programu podczas jego uruchamiania.

Aplikacja PKP Intercity

Bilety kolejowe nie tylko w aplikacji PKP Intercity

Oczywiście bilety na przejazdy kolejowe zakupimy nie tylko w oficjalnej aplikacji przewoźnika. Od dłuższego czasu miejscówki w pociągach Intercity można kupić w popularnym KOLEO, czy uniwersalnych apkach Jakdojade, SkyCash czy mPay.

Tak czy siak, to bardzo dobrze, że domyślne narzędzie, wspierane przez przewoźnika się rozwija. Niedawno ogłoszono na przykład, że dzięki aplikacji PKP Intercity będzie można kupić bilety na przejazdy międzynarodowe.

