Oto nowy system sprzedaży PKP Intercity. Ma być lepiej, szybciej, wygodniej

PKP Intercity ma dobre wieści dla tych, którym nie odpowiadał dotychczasowy system sprzedaży biletów przewoźnika. I dla tych, którzy narzekali na kiepski zasięg sieci mobilnej w wagonach.

Nowy system sprzedaży e-IC 2.0

Ponieważ aplikacja mobilna Intercity odniosła sukces, przewoźnik postanowił odświeżyć nieco już zmurszały system zamawiania biletów za pomocą serwisu internetowego. W grudniu ubiegłego roku złożono zamówienie na e-IC 2.0, które docelowo zastąpi dotychczas wykorzystywaną platformę.

Nowy system umożliwi na przykład wygodniejszy zakup biletów „tam i z powrotem”, ułatwiając planowanie wyjazdów. Pojawi się opcja utworzenia profilu użytkownika, w którym wskażemy najczęściej obierane przez nas trasy. Po uzupełnieniu naszego wieku, system od razu podsunie nam możliwość skorzystania z przysługującej nam ulgi. Do tego w łatwy sposób wyślemy informację o swoim bilecie do wykorzystywanego przez nas cyfrowego kalendarza.

Podróżni skorzystają z opcji graficznej rezerwacji miejsc czy sprawdzania frekwencji w formie prezentacji. Możliwość przeszukiwania połączeń między miastami, z uwzględnieniem różnych stacji (tzw. funkcja metastacji), znana z aplikacji mobilnej, trafi także do desktopowej wersji systemu.

Co ważne, e-IC 2.0 nareszcie wskaże tor i peron, z którego odjeżdża pociąg, bez konieczności zaglądania do elektronicznego biletu. Przyznam, że jest to coś, czego do tej pory brakowało mi chyba najbardziej.

Obecnie nowy system sprzedaży funkcjonuje w formie testowej. Dostępny jest pod adresem ebilet.intercity.pl. Beta potrwa jakiś czas, działając równolegle z bazowym systemem intercity.pl, by wychwycić ewentualne błędy, po czym e-IC 2.0 zyska pełną funkcjonalność. Na ten moment nowa platforma nie umożliwia zakupu biletów bez zalogowania.

Lepszy zasięg internetu w wagonach PKP Intercity

Intercity pochwaliło się także innym udogodnieniem. Przewoźnik uruchomił wzmacniacze sieci komórkowych w 300 wagonach, co powinno pozytywnie wpłynąć poprawę sygnału telefonii komórkowej. Repeatery, w które zostały doposażone wagony przy naprawach modernizacyjnych i dostawach nowego taboru, umożliwiają wzmacnianie 5 pasm: 800, 900, 1800, 2100 i 2600 MHz.

(źródło: PKP Intercity)

To dobre wieści, a mamy jeszcze lepsze. Do końca bieżącego roku PKP Intercity planuje uruchomić wzmacniacze w 554 wagonach. Wygląda na to, że przejazdy przez rozległe pola pozbawione lepszego pokrycia zasięgiem sieci komórkowej nie będą już tak często rozczarowywać marnym przesyłem danych.