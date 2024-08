Wciąż grasz na starej konsoli? Ta gra Star Wars pójdzie i na niej!

Star Wars Jedi: Ocalały jest jedną z najbardziej udanych gier osadzonych w świecie Gwiezdnych Wojen. Co wydawało się dziwne, tytuł nie zyskał wersji na PlayStation 4 ani Xbox One, które byłyby dostępne w czasie premiery. Teraz ten błąd zostanie naprawiony, choć dość dużym kosztem.

Rudy ze Star Wars na konsolach poprzedniej generacji

Jest 28 kwietnia 2023 roku. Fani Gwiezdnych Wojen cieszą się, gdyż w tym dniu otrzymują kontynuację interesującej gry z uniwersum – Jedi: Upadły zakon. Gracze mogli ogrywać nowość na konsolach PlayStation 5 oraz Xbox Series X|S. Całkiem dobry odbiór tytułu psuje jednak kiepska jakość wersji na PC, która wymusza na Respawn Entertainment wydawanie kolejnych łatek.

Star Wars: Jedi: Ocalały (źródło: Electronic Arts)

Niektórzy byli też zawiedzeni tym, że producenci nie przewidzieli wersji na starsze konsole – PlayStation 4 oraz Xbox One. Wydawało się, że skoro gra bazuje na tym samym silniku, co poprzedniczka, nie będzie większego problemu z wydaniem wersji na starsze konsole, które jako-tako radziły sobie z Upadłym zakonem. Twórcy zapowiedzieli jednak, że taka edycja powstanie, ale trzeba będzie na nią poczekać. I rzeczywiście – czekamy już niemal półtora roku.

Pojawiła się oficjalna zapowiedź, że Star Wars Jedi: Ocalały zadebiutuje na PlayStation 4 i Xbox One już wkrótce – 17 września. Grę w tych wydaniach można już zobaczyć w sklepach PlayStation Store i Xbox. Ich cena jest ustalona: 229 złotych w przedsprzedaży. Gracze, którzy zamówią grę na tych platformach, otrzymają darmowe przedmioty kosmetyczne, w tym Pustelnika (inspirowanego mistrzem Jedi, Obi-Wanem Kenobi), zestaw z mieczem Pustelnik oraz zestaw z blasterem Spalanie.

Jak zapewnia Electronic Arts, edycje na konsole poprzedniej generacji „zaoferują rozmaite ulepszenia mające na celu maksymalne wykorzystanie możliwości sprzętowych tych konsol”. Zakładam, że chodzi o wymuszenie działania w 30 kl./s i kilka innych sztuczek, które zapewnią działanie na zadowalającym poziomie. Choć muszę przyznać, że trochę się tego boję.

Co ciekawe, aktualnie trwa promocja, w której Jedi: Ocalały w wersji Edycja Specjalna jest do kupienia na PS5 za… 224,95 złotych – a więc odrobinę taniej niż na PS4. Wygląda to trochę tak, jakby PlayStation nie chciało, żeby ludzie kupowali tę grę na starsze konsole.

Idą też poprawki dla wersji na PC

Respawn Entertainment i Electronic Arts informują też, że poprawek doczeka się też wersja na PC. Ma ona zawierać różne udogodnienia rozgrywki, poprawić płynność gry, sterowanie i inne, niewymienione precyzyjnie elementy. Aktualizacja ma pojawić się „w najbliższych tygodniach”.