Messenger nie będzie już dostępny na tych urządzeniach

Meta wkrótce oficjalnie, choć częściowo, wycofa Messengera. Komunikator nie będzie już dostępny w obecnej formie na wielu urządzeniach. Sprawdź, jak zachować i zabezpieczyć swoje rozmowy.

Z tych urządzeń aplikacja Messenger zniknie na dobre

Messenger to popularny komunikator internetowy, opracowany przez firmę Meta. Raczej nie muszę tłumaczyć, że kojarzony jest przede wszystkim z Facebookiem. Zazwyczaj z tego komunikatora korzystamy na urządzeniach mobilnych za pomocą aplikacji, a na komputerach – przez przeglądarkę lub za pośrednictwem aplikacji. Okazuje się jednak, że ta ostatnia metoda wkrótce odejdzie do historii.

W Centrum pomocy Facebooka pojawiły się komunikaty, iż Meta wycofuje aplikacje przeznaczone na komputery stacjonarne Mac i z systemem Windows. Dokładny termin nie został podany. Przedsiębiorstwo twierdzi jednak, że każdy z użytkowników, który korzysta z tych programów, otrzyma powiadomienie o rozpoczęciu procesu wycofywania. Od momentu wyświetlenia takiej wiadomości użytkownicy będą mogli korzystać z aplikacji jeszcze przez kolejnych 60 dni. Po tym czasie narzędzia zostaną zablokowane. Ponadto Meta zachęca do odinstalowania już niedziałającej aplikacji.

Warto wspomnieć, że aplikacja Mety została już usunięta z App Store na Mac oraz Microsoft Store, więc nie można jej dłużej pobrać. Wygląda na to, że programy na smartfony i tablety pozostaną w obecnej formie.

Aplikacja Messenger wycofana z Microsoft Store (screen: Natalia Kania-Kuc | Tabletowo.pl)

Jak zachować rozmowy i czaty w Messengerze?

Historia Twoich rozmów nie musi zostać skasowana razem z wycofaniem aplikacji. Wystarczy, że włączysz tzw. bezpieczną pamięć w Messengerze (o ile nie została jeszcze aktywowana) i skonfigurujesz kod PIN bezpośrednio w aplikacji na komputery.

Aby sprawdzić, czy tworzenie kopii zapasowej rozmów (tzw. bezpieczna pamięć) jest już aktywne, należy otworzyć aplikację na komputerze Mac lub z Windowsem i kliknąć w koło zębate (Ustawienia) – znajdziesz je nad zdjęciem profilowym. Następnie przejdź do sekcji Prywatność i bezpieczeństwo, zakładki W pełni szyfrowane czaty oraz wybierz opcję Pamięć wiadomości. W tym miejscu sprawdzisz, czy opcja Włącz bezpieczną pamięć jest nadal dostępna do ustawienia, czy została już uruchomiona.

Co ważne, osoby, które korzystają wyłącznie z Messengera i nie posiadają konta na Facebooku (ani nadal nie chcą go zakładać), mogą logować się przez bezpośrednią stronę internetową komunikatora.