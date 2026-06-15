Rób zakupy i zgarniaj nagrody. Wystarczy ta aplikacja

Kropka to nowa bezpłatna aplikacja na Androida i iOS. W ramach loterii do wygrania jest prawie 130 tys. nagród o łącznej wartości ponad 3,5 mln złotych.

Aplikacja Kropka – o co chodzi?

Jak wyjaśnia PKO Bank Polski, w założeniach nowa aplikacja ma nagradzać użytkowników za codzienne aktywności. Chodzi głównie o płatności bezgotówkowe, ale nie tylko. Zadaniem jest zbieranie Kropek, które reprezentują punkty. Każda Kropka zwiększa szanse w losowaniu nagród.

Najłatwiejszy sposób zbierania punktów polega na codziennym logowaniu się do aplikacji – pierwszą Kropkę otrzymujemy na start dnia. Dodatkowo nagradzana jest regularność, czyli korzystanie z aplikacji przez pięć dni z rzędu. Kropki można też zdobywać za transakcje bezgotówkowe – wystarczy zrobić zdjęcie paragonu. Warto wiedzieć, że w celu potwierdzenia, że transakcja została wykonana, aplikacja wykorzystuje open banking (bezpieczną usługę PSD2). Jeśli użytkownik wyrazi zgodę na taką weryfikację, aplikacja automatycznie zatwierdzi transakcję i przydzieli Kropkę.

Do tego dochodzą jeszcze misje, które składają się z krótkich zadań i quizów – nowe pojawiają się każdego dnia. Użytkownik może natrafić zarówno na proste pytania, jak i misje wymagające większej wiedzy i spostrzegawczości.

Wypada wspomnieć, że konieczna jest rejestracja – trzeba podać numer telefonu jako login, a następnie wprowadzić jednorazowy kod SMS. Aplikacja jest bezpłatna i mogą z niej korzystać nie tylko klienci PKO Banku Polskiego. Dostępna jest w Google Play (Android) i App Store (iOS).

screen: Mateusz Budzeń | Tabletowo.pl

Jaki nagrody czekają na użytkowników aplikacji Kropka?

Zaplanowanych jest 6 sezonów loterii, a każdy sezon to nowa szansa na zdobycie atrakcyjnych nagród. Pierwszy sezon trwa od 15 do 30 czerwca, a następne będą już realizowane przez kolejne całe miesiące. Losowanie nagród głównych odbywa się po zakończeniu każdego sezonu.

Główna nagroda w czterech pierwszych sezonach to 100 tys. złotych, a w dwóch ostatnich wzrasta do 150 tys. złotych. W pierwszym sezonie budżet nagród wynosi ponad 190 tys. złotych i rośnie stopniowo do ponad 1 mln złotych w ostatnim sezonie w listopadzie. Aplikacja Kropka oferuje także możliwość zdobywania nagród natychmiastowych.

Jeśli chodzi o listę nagród dostępnych w loterii, przedstawia się ona następująco:

nagrody pieniężne – wypłacane wyłącznie na konto w PKO Banku Polskim,

konsole PlayStation 5,

rowery i hulajnogi elektryczne,

karty podarunkowe Empik, Allegro i Orlen,

bilety do sieci kin Helios.

Organizatorem loterii jest Grzegrzółka Loterie. Przed pobraniem aplikacji i dołączeniem do konkursu, zalecane jest zapoznanie się z oficjalną stroną akcji, a także z regulaminem aplikacji i regulaminem loterii.