Ponadczasowy format, nowe funkcje i wyjątkowe wzornictwo. Kultowa seria Instax powraca

Fujifilm zaanonsowało kolejny aparat natychmiastowy Instax Square 2. Najnowszy model przypadnie do gustu zwłaszcza fanom kwadratowych zdjęć.

Oto nowy aparat natychmiastowy Fujifilm – co oferuje Instax Square 2?

Do grona aparatów natychmiastowych produkowanych przez Fujifilm dołącza nowy model. Instax Square 2 to kolejny sprzęt oferujący klasyczny, ponadczasowy format zdjęć. Jak stwierdziła dyrektor marketingowa marki – Karina Thomsen – nasi klienci sygnalizowali nam, że czekają na nowy aparat Square, dlatego z ogromną radością prezentujemy aparat o nowym wzornictwie i zupełnie nowych funkcjach. Jak deklaruje firma, najnowszy Instax z linii Square zachował wszystko to, co dotąd cenili użytkownicy.

Na liście funkcji aparatu natychmiastowego Instax Square 2 znalazł się nowy przełącznik trybów fotografowania (Mood Filter Switch). Jego zadaniem jest pomoc w dostosowaniu kolorystyki, tonacji oraz nastroju zdjęć.

Użytkownicy mają do wyboru tryby, takie jak:

Warm (ciepły), dodający ujęciom delikatny złoty odcień,

Cool (chłodny), uzupełniający fotografie o chłodniejszą kolorystykę i niebieski odcień,

Off (wyłączony), który pozwala na zrobienie zdjęć o klasycznym wyglądzie.

Aparat natychmiastowy Instax Square 2 | fot. Fujifilm

Ponadto aparat Instax Square 2 – podobnie jak poprzednicy np. Instax Square S40 – oferuje m.in. funkcję automatycznej ekspozycji, odpowiedzialną za korygowanie czasu ekspozycji i dostosowanie siły lampy błyskowej do warunków oświetleniowych dostępnych podczas wykonywania zdjęcia.

Fujifilm zwraca uwagę, że poza nowymi funkcjami debiutującymi w modelu Instax Square 2, zmieniło się też wzornictwo. Aparat natychmiastowy otrzymał nową obudowę z prążkowaną fakturą i produkowany jest w trzech wariantach kolorystycznych – Slate Blue (niebieskim), Misty White (białym) i Brick Red (czerwonym). Całość konstrukcji uzupełnia wbudowane lusterko do selfie oraz pokrętła, za pomocą których użytkownik może sterować trybami aparatu.

Aparat natychmiastowy Instax Square 2 | fot. Fujifilm

Instax Square 2 – dostępność, cena aparatu i nowy film

Instax Square 2 zadebiutuje pod koniec października 2026 roku. Urządzenie wyceniono na 479 złotych. W zestawie sprzedażowym znajduje się pasek na nadgarstek, skrócona instrukcja obsługi, 4 sztuki baterii AA oraz gwarancja na okres 1 roku. Film do aparatu jest sprzedawany oddzielnie.

Aparat natychmiastowy Instax Square 2 | fot. Fujifilm

Fujifilm wspomina, że wraz z premierą Instax Square 2 pojawi się nowy film natychmiastowy Instax Square – Soft Haze. Film ten wyróżnia się mniejszym nasyceniem kolorów oraz niższym kontrastem. Producent deklaruje, że dzięki temu zdjęcia zyskują miękki charakter i delikatnie rozświetlone jasne partie fotografii. Film również trafi na rynek pod koniec października 2026 roku, obejmie 10 odbitek, a jego cenę ustalono na 56,99 złotych.