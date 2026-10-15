Aparat natychmiastowy Instax Square 2, Fujifilm
Aparat natychmiastowy Instax Square 2 (źródło: Fujifilm)
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Ponadczasowy format, nowe funkcje i wyjątkowe wzornictwo. Kultowa seria Instax powraca

Natalia Kania-Kuc·
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Nowości
Ponadczasowy format, nowe funkcje i wyjątkowe wzornictwo. Kultowa seria Instax powraca

Fujifilm zaanonsowało kolejny aparat natychmiastowy Instax Square 2. Najnowszy model przypadnie do gustu zwłaszcza fanom kwadratowych zdjęć.

Oto nowy aparat natychmiastowy Fujifilm – co oferuje Instax Square 2?

Do grona aparatów natychmiastowych produkowanych przez Fujifilm dołącza nowy model. Instax Square 2 to kolejny sprzęt oferujący klasyczny, ponadczasowy format zdjęć. Jak stwierdziła dyrektor marketingowa marki – Karina Thomsen –  nasi klienci sygnalizowali nam, że czekają na nowy aparat Square, dlatego z ogromną radością prezentujemy aparat o nowym wzornictwie i zupełnie nowych funkcjach. Jak deklaruje firma, najnowszy Instax z linii Square zachował wszystko to, co dotąd cenili użytkownicy.

Na liście funkcji aparatu natychmiastowego Instax Square 2 znalazł się nowy przełącznik trybów fotografowania (Mood Filter Switch). Jego zadaniem jest pomoc w dostosowaniu kolorystyki, tonacji oraz nastroju zdjęć.

Użytkownicy mają do wyboru tryby, takie jak:

  • Warm (ciepły), dodający ujęciom delikatny złoty odcień,
  • Cool (chłodny), uzupełniający fotografie o chłodniejszą kolorystykę i niebieski odcień,
  • Off (wyłączony), który pozwala na zrobienie zdjęć o klasycznym wyglądzie.
Aparat natychmiastowy Instax Square 2, Fujifilm
Aparat natychmiastowy Instax Square 2 | fot. Fujifilm

Ponadto aparat Instax Square 2 – podobnie jak poprzednicy np. Instax Square S40 – oferuje m.in. funkcję automatycznej ekspozycji, odpowiedzialną za korygowanie czasu ekspozycji i dostosowanie siły lampy błyskowej do warunków oświetleniowych dostępnych podczas wykonywania zdjęcia.

Fujifilm zwraca uwagę, że poza nowymi funkcjami debiutującymi w modelu Instax Square 2, zmieniło się też wzornictwo. Aparat natychmiastowy otrzymał nową obudowę z prążkowaną fakturą i produkowany jest w trzech wariantach kolorystycznych – Slate Blue (niebieskim), Misty White (białym) i Brick Red (czerwonym). Całość konstrukcji uzupełnia wbudowane lusterko do selfie oraz pokrętła, za pomocą których użytkownik może sterować trybami aparatu.

Aparat natychmiastowy Instax Square 2, Fujifilm
Aparat natychmiastowy Instax Square 2, Fujifilm
Aparat natychmiastowy Instax Square 2, Fujifilm
Aparat natychmiastowy Instax Square 2 | fot. Fujifilm

Instax Square 2 – dostępność, cena aparatu i nowy film

Instax Square 2 zadebiutuje pod koniec października 2026 roku. Urządzenie wyceniono na 479 złotych. W zestawie sprzedażowym znajduje się pasek na nadgarstek, skrócona instrukcja obsługi, 4 sztuki baterii AA oraz gwarancja na okres 1 roku. Film do aparatu jest sprzedawany oddzielnie.

Aparat natychmiastowy Instax Square 2, Fujifilm
Aparat natychmiastowy Instax Square 2 | fot. Fujifilm

Fujifilm wspomina, że wraz z premierą Instax Square 2 pojawi się nowy film natychmiastowy Instax Square – Soft Haze. Film ten wyróżnia się mniejszym nasyceniem kolorów oraz niższym kontrastem. Producent deklaruje, że dzięki temu zdjęcia zyskują miękki charakter i delikatnie rozświetlone jasne partie fotografii. Film również trafi na rynek pod koniec października 2026 roku, obejmie 10 odbitek, a jego cenę ustalono na 56,99 złotych.

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