Android 14 z rozwiązaniem, które docenimy dopiero w przyszłości

Jak wynika z najnowszych informacji, Android 14 wprowadzi rozwiązanie, które powinno w przyszłości zapewnić bezproblemowy dostęp do internetu. Co ciekawe, doceniają je użytkownicy smartfonów, które dopiero za kilka lub klikanąście lat będzie można nazwać przestarzałymi.

Android 14 pozwoli na aktualizację certyfikatów bez aktualizacji systemu

Bierzesz smartfon do ręki i zauważasz, że nagle nie możesz otworzyć większości stron internetowych. Po prostu odmawiają one dostępu, a zamiast tego wyświetlany jest komunikat o bezpieczeństwie. To jak najbardziej możliwy scenariusz, gdy wygaśnie tzw. certyfikat główny.

Co prawda, musi minąć co najmniej kilka lub nawet kilkanaście lat od premiery systemu operacyjnego, aby wbudowany certyfikat główny wygasł. Ponadto problem ten dotyczy raczej oprogramowania, które powszechnie uważane jest za przestarzałe i raczej nie ma już wielu użytkowników. Mimo tego, jest to możliwe i w przypadku starszych smartfonów może sprawić, że nagle stracą one dostęp do większości stron.

Mishaal Rahman, starszy redaktor techniczny Esper.io, odkrył zmiany w kodzie open source Androida, które sugerują, że Google postanowiło rozwiązać powyższy problem. Android 14 ma otrzymać rozwiązanie, które pozwoli na niezależne aktualizowanie certyfikatów głównych.

Android 13 (fot. Google)

Warto zauważyć, że obecnie są one aktualizowane w ramach pełnych aktualizacji systemu operacyjnego, a jak wiemy z tym jest dość trudno w przypadku starszych urządzeń z Androidem.

Android 14 może aktualizować certyfikaty z wykorzystanej Usług Google Play, a więc rozwiązania, które już teraz pozwala dostarczać aktualizacje wybranych komponentów systemu operacyjnego, bez konieczności pobierania nowej systemu operacyjnego.

Jedną z głównych zalet nowego podejścia do aktualizacji certyfikatów może być wydłużenie życia starszych smartfonów i innych urządzeń z Androidem, które są wykorzystywane przez użytkowników do przeglądania internetu.

Android 14 to również inne nowości

Najpewniej niewiele osób będzie miało okazję przekonać się, jak działa opisany powyżej mechanizm aktualizacji certyfikatów, ale dobrze wiedzieć, że Google dba również o sprzęt, który w przyszłości stanie się przestarzały.

Znacznie wcześniej będziemy mogli jednak przekonać się o innych nowościach. Android 14 ma wprowadzić łączność z satelitami czy dwie inne funkcje, które powinny zostać docenione przez użytkowników.

Oczywiście do premiery Android 14 pozostało jeszcze trochę czasu. Natomiast obecnie wciąż sporo osób czeka na aktualizację do „Trzynastki”.