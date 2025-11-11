Koniec z wyborem „wszystko albo nic”. Android doczeka się przydatnej zmiany

Z odkrytych zmian wynika, że Google pracuje nad ulepszeniem kopii zapasowych w Androidzie. Natomiast kolejna nowość ma pojawić się w sklepie Google Play.

Kopia zapasowa w Androidzie zapewni większy wybór

Jedną z lepszych funkcji oferowanych przez Androida jest możliwość wykonania kopii zapasowej. Na co dzień możemy tego nie doceniać, ale przydaje się ona chociażby w „kryzysowych sytuacjach”. Niestety, obecne możliwości personalizacji są niewielkie – bardziej ubogie niż na iOS.

W niedalekiej przyszłości ma to się zmienić. Tak sugerują nowe ciągi znaków zauważone w aplikacji Usługi Google Play (wersja beta 25.44.32). Google najwidoczniej pracuje nad zapewnieniem użytkownikom możliwości wyboru aplikacji, które będą lub nie brane pod uwagę w kopii zapasowej.

Opcje nie są jeszcze widoczne, ale serwisowi Android Authority udało się uruchomić nowy interfejs. Lista z aplikacjami ułożona jest w uporządkowany sposób – od tych, które zajmują najwięcej przestrzeni w kopii zapasowej do aplikacji potrzebujących najmniej miejsca. Oczywiście w każdej chwili można włączyć lub wyłączyć kopię zapasową dla danej aplikacji.

źródło: Android Authority

Aplikacje na Androidzie zazwyczaj nie mają tendencji do zajmowania kilkuset megabajtów lub nawet więcej przestrzeni w chmurze, jak ma to miejsce w iOS, ale mimo tego nowe rozwiązanie powinno okazać się przydatne. Nie zawsze celem musi być odzyskanie wolnej przestrzeni. Przykładowo użytkownik niekoniecznie może chcieć, aby dane z niektórych apek były przechowywane w chmurze.

Na obecnym etapie trudno wskazać, kiedy funkcja zostanie udostępniona wszystkim zainteresowanym. Google nie podzieliło się jakimkolwiek harmonogramem prac.

Opinie w Google Play mogą być bardziej przydatne

Oceny oraz opinie na temat aplikacji i gier w Google Play pozwalają łatwiej wybrać najlepsze oprogramowanie i odrzucić to, które niekoniecznie jest dobrym wyborem. Co więcej, opinie można posortować według najtrafniejszych lub najnowszych, a także można pokazać tylko te dotyczące najnowszej wersji aplikacji czy wyłącznie opinie o określonej liczbie gwiazdek.

Brakuje jednak funkcji wyszukiwania recenzji. Google ma już jednak pracować na taką zmianą, co wskazują nowe stringi w aplikacji Google Play w wersji 48.7.17-31. Otóż prawdopodobnie pojawi się pole wyszukiwarki, które będzie pozwalało na wyszukanie opinii z konkretnymi słowami.

Tutaj również nie mamy do czynienia z oficjalną zapowiedzią Google. W związku z tym, nie wiadomo kiedy wyszukiwarka pojawi się u wszystkich użytkowników.