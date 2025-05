Planujesz zmienić Androida na iPhone’a? Te nowości Ci się spodobają

Apple przygotowało zestaw nowości dla tych, którzy planują rozstać się z Androidem i zacząć związek z iPhonem. Cały proces ułatwi zaktualizowana aplikacja.

Przesiadka z Androida na iPhone’a – pomóc może aplikacja Apple

Co prawda zrobiłem odwrotną operację, czyli zmieniłem iPhone’a na smartfon z Androidem, ale chciałbym wspomnieć, że był to proces dość prosty. Owszem, czasochłonny z moim podejściem, ale zbytnio nie wymagał ode mnie zmiany przyzwyczajeń, a samo przeniesienie danych sprawdzało się w większości scenariuszy do wykonania kilku kliknięć.

W drugą stronę, gdy chcemy porzucić Androida i sięgnąć po iPhone’a, może być nieco mniej przyjemnie. Szczególnie, gdy zamierzamy rozstać się również z usługami Apple. Wynika to między innymi z braku wielu kluczowych aplikacji Apple w wersji na Androida. Nie możemy więc zainstalować chociażby Zdjęć Apple i wykonać w ten sposób kopii zapasowej dotychczasowej biblioteki.

Można jednak pomóc sobie za pomocą innej aplikacji i to stworzonej przez Apple. Otóż firma z Cupertino oferuje na konkurencyjnej platformie apkę Move to iOS (Przenieś do iOS), która pozwala wybrać dane, które chcemy przerzucić z dotychczasowego urządzenia z Androidem na iPhone’a.

(screen: Mateusz Budzeń | Tabletowo.pl)

Aplikacja Przenieś do iOS z przydatnymi zmianami

Wspomniana aplikacja niedawno doczekała się większej aktualizacji, która wprowadza zestaw przydatnych zmian. Nowa wersja to:

szybsza migracja danych przez kabel (USB-C lub USB-C do Lightning),

połączenie przez Wi-Fi lub hotspot osobisty,

podczas migracji wyświetlane są podpowiedzi,

historia połączeń oraz etykiety kart Dual SIM są teraz przenoszone,

w zależności od formatu pliku nagrania głosowe są migrowane do aplikacji Dyktafon lub Pliki,

obsługa nowych języków: bengalski, gudżarati, kannada, malajalam, marathi, odia, pendżabski, tamilski, telugu i urdu.

Najnowsze wydanie aplikacji Przenieś do iOS znajdziecie w Google Play. Natomiast, gdy chcecie zrobić przesiadkę z iPhone’a na Androida, zawsze można spróbować aplikacji Android Switch – to rozwiązanie Google dostępne jest w App Store.

Wróćmy jeszcze na chwilę do mojej zmiany smartfona. Wspomnę tylko, że nie korzystałem z żadnej specjalnej aplikacji, ale po prostu czasami preferuję wykonać niektóre czynności krok po kroku, aby mieć większą kontrolę nad przenoszonymi danymi. Nie twierdzę jednak, że moje podejście jest tym lepszym dla innych użytkowników.