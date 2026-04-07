Masz Androida? Szykuj się na zmiany w Google Play

Google Play, główny sklep z aplikacjami na Androida, zyskał dwie zmiany – jedną dobrą, drugą już niekoniecznie. Z kolei w aplikacji Zdjęcia Google pojawiła się nowa funkcja związana z odtwarzaniem wideo.

Zmiany w Google Play – wyszukiwarka recenzji i koniec przydatnego filtru

Google Play nie jest jedynym sklepem z aplikacjami i grami, z którego mogą korzystać właściciele urządzeń z Androidem. Trzeba jednak przyznać, że jest on naprawdę popularny i wiele osób nie szuka alternatywnych rozwiązań. W związku z tym, zmiany wdrażane przez Google mają zazwyczaj wpływ na zdecydowanie sporą grupę osób i warto się im przyjrzeć.

Zacznijmy od tej dobrej zmiany. Tuż nad sekcją z opiniami pojawił się nowy przycisk z symbolem lupy, który – jak łatwo się domyślić – pozwala na aktywowanie wyszukiwarki. Służy ona do znalezienia recenzji zawierających konkretne słowa, co jak najbardziej może być przydatne podczas szukania opinii o danej aplikacji lub grze.

Nowość jest już wdrażana, ale jeszcze nie jest dostępna u wszystkich użytkowników. Wymagany jest Google Play w wersji 50.7 lub nowszej.

Jeśli chodzi o złą zmianę, z Google Play zniknął filtr Ten model urządzenia. Pozwalał on na wyświetlenie recenzji pochodzących od użytkowników, którzy korzystają z tego samego sprzętu. Dzięki temu mogliśmy przykładowo poznać, czy inni również mają problemy ze stabilnością działania aplikacji.

Nowe podejście do filtrów wydaje się być powiązane ze wspomnianą wyszukiwarką. Prawdopodobnie obie nowości wdrażane są razem w ramach niewielkiego odświeżenia interfejsu. Oznacza to, że omawiany filtr wciąż powinien być dostępny u użytkowników, którzy nie mają jeszcze wyszukiwarki – u mnie nadal jest widoczny.

Nowa funkcja w Zdjęciach Google

Aplikacja Zdjęcia Google w wersji na Androida zyskała funkcję kontroli szybkości odtwarzania wideo. Jest ona nieco ukryta, bowiem Google umieściło ją w menu dostępnym pod trzema pionowymi kropkami. Użytkownik może wybrać jedną z pięciu opcji odtwarzania – 0.25x, 0.5x, 1x, 1.5x oraz 2x.

Rozwiązanie powinno być już powszechnie dostępne – funkcję zauważyłem nawet u siebie, a dodam, że zazwyczaj jako ostatni dostaję jakiekolwiek zmiany. Na ten moment nie wiadomo, kiedy opisana nowość pojawi się również w aplikacji na iOS i w wersji dostępnej przez przeglądarkę internetową.