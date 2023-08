Słuchasz muzyki w Android Auto? Ta zmiana powinna Ci się spodobać

Jeśli w samochodzie słuchasz muzyki głównie z wykorzystaniem Android Auto, to mamy dobrą informację. Okazuje się, że Google zdecydował się wprowadził małą, aczkolwiek przydatną zmianę.

Nowa opcja wyszukiwania

Na wstępie warto wyjaśnić, że omawiana nowość została zauważona już w systemie Android Auto 10.2 beta, ale niewykluczone, że nie jest ściśle powiązana z konkretną wersją oprogramowania Google dla kierowców. Otóż część użytkowników zgłasza, że nawet po zainstalowaniu stabilnego wydania 10.2, a także najnowszej bety 10.3, wciąż nie ma opisywanej funkcji.

Co jednak dokładnie zdecydował się wprowadzić Google? W testowej wersji Android Auto niektórzy zauważyli nową możliwość wyszukiwania, która pojawia się w aplikacjach muzycznych. Podobno docelowo przycisk „lupy”, który uruchamia ekran wyszukiwania, pojawi się we wszystkich aplikacjach muzycznych dostępnych na platformie dla kierowców.

Nie będzie chyba żadnym zaskoczeniem, że wyszukiwarka służy do wyszukiwania konkretnych utworów, artystów czy albumów. Wystarczy wpisać frazę, której szukamy, aby przykładowo dostać listę interesujących nas utworów. Funkcja ręcznego wpisywania dostępna jest wyłącznie, gdy samochód jest zaparkowany. Wynika to ze względów bezpieczeństwa. Natomiast, gdy auto się porusza, jedyną dostępną opcją jest wyszukiwanie za pomocą komend głosowych.

Jasne, funkcja wyszukiwarki nie jest nowością, która wprowadza rewolucję w Android Auto i przykładowo znacząco zmienia sposób korzystania z tego oprogramowania. Może jednak być przydatna, bowiem sprawia, że możemy łatwo wyszukać ulubioną piosenkę, bez sięgania po smartfon znajdujący się w kieszeni czy chwytaku. Dodatkowo na postoju mamy alternatywę dla wyszukiwania głosowego, które oparte jest o Asystenta Google i niekoniecznie zawsze działa poprawnie.

Android Auto lepszym wyborem dla kierowców elektryków

„Muzyczna wyszukiwarka” to nie jedyna nowość, którą Google zaczął wdrażać do Android Auto. Kolejna skierowana jest do użytkowników samochodów elektrycznych i ułatwia znalezienie ładowarki w trasie. Na temat tej funkcji pisaliśmy już szerzej w oddzielnym tekście.

Tutaj również należy mieć na uwadze, że zainstalowanie konkretnej wersji Android Auto nie oznacza, że od razu dostajemy dostęp do nowości. Zmiany są bowiem aktywowane po stronie serwera. Mimo wszystko zawsze warto instalować dostępne aktualizacje – nową wersję oprogramowania Google dla kierowców znajdziecie w Google Play lub możecie pobrać plik APK ze strony APKMirror.