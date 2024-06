Ludzie nie chcą newsów tworzonych przez sztuczną inteligencję. Są zbyt… sztuczne

Wykorzystanie sztucznej inteligencji w różnych dziedzinach życia budzi mieszane uczucia. Z jednej strony, wielu odbiorców mediów wyraża niechęć do newsów tworzonych przez AI, z drugiej zaś pracownicy chętnie korzystają z AI w codziennych obowiązkach zawodowych. Nowe badania pokazują, że podejście do sztucznej inteligencji różni się w zależności od kontekstu i obszaru zastosowania.

Newsy tworzone przez AI nie, ale…

Według raportu opublikowanego przez Reuters Institute for the Study of Journalism, większość odbiorców mediów nieufnie podchodzi do newsów generowanych przez sztuczną inteligencję. Badanie przeprowadzone na prawie 100000 uczestników z 47 krajów wykazało m.in, że 52% badanych z USA i 63% respondentów z Wielkiej Brytanii sprzeciwia się wykorzystywaniu sztucznej inteligencji do tworzenia treści informacyjnych, zwłaszcza w tak istotnych dziedzinach jak polityka.

Odbiorcy obawiają się, że newsy tworzone przez AI mogą być podatne na manipulacje i dezinformację. Strach przed konsumowaniem nieprawdziwych treści wzrósł do 59%, a to o trzy punkty procentowe więcej niż rok temu. Te obawy są szczególnie silne w krajach, gdzie trwa rok wyborczy, co dodatkowo podnosi nieufność wobec treści generowanych automatycznie. Jednocześnie jednak respondenci nieco bardziej przychylnie patrzyli na możliwość wykorzystania programów opartych o algorytmy uczenia maszynowego przez dziennikarzy, by np. przyspieszyć ich pracę.

…sztuczna inteligencja w pracy już tak

Mimo niechęci do AI w mediach, pracownicy chętnie wykorzystują sztuczną inteligencję w codziennych obowiązkach. Z badań Microsoft Work Trend Index, na które powołuje się portal wirtualnemedia wynika, że 79% użytkowników AI korzysta z niej w środowisku pracy na własną rękę. Pracownicy doceniają przede wszystkim możliwości analityczne, które pomagają w usprawnianiu procesów i zwiększaniu efektywności.

Jednak wiele firm wciąż niechętnie patrzy na wprowadzanie sztucznej inteligencji w swoje struktury. Często postrzegają one AI jedynie jako narzędzie do generowania treści lub obrazów, nie dostrzegając jej potencjału w analizie danych i automatyzacji procesów.

Wykorzystanie AI w pracy może przynieść wiele korzyści, jednak kluczowe jest, aby firmy odpowiednio zarządzały tą technologią i edukowały swoich pracowników na temat jej możliwości.

Przyszło nam żyć w naprawdę ciekawych czasach. Z jednej strony widzimy więc nieufność wobec sztucznej inteligencji w mediach, z drugiej zaś – rosnące zainteresowanie jej wykorzystaniem w środowisku pracy.