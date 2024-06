Tidal zmienia standardy audio na Dolby Atmos i HiRes FLAC

Użytkownicy platformy Tidal zyskają dostęp do nowych formatów odtwarzania dźwięków. MQA oraz 360 Reality Audio zostaną zastąpione standardem HiRes FLAC oraz Dolby Atmos.

Zmiany w standardach odtwarzania

Tidal to platforma do strumieniowego przesyłania wybranych utworów muzycznych. Dotychczas serwis obsługiwał treści w formatach takich jak standard Master Quality Authenticated (w skrócie nazywany MQA) oraz 360 Reality Audio.

Jak wynika z zapowiedzi, już od 24 lipca 2024 roku mają one zostać zastąpione technologią Free Lossless Audio Codec (FLAC) – formatem bezstratnej kompresji dźwięków stereo, który ma stać się domyślnym rozwiązaniem. Dostępny będzie też system Dolby Atmos jako format preferowany, gwarantujący dostęp do wysokiej jakości dźwięku.

Strumieniowanie muzyki za pomocą serwisu Tidal jest obecnie dostępne dla użytkowników w trzech wariantach. Są to:

Niski – oparty o skompresowane pliki AAC, oferujący przesył z prędkością do 320 kbps;

Wysoki – FLAC z bezstratnym dźwiękiem 15 bitów w częstotliwości 44,1 kHz;

Max – łączący standard MQA oraz FLAC w wysokiej rozdzielczości.

Z czego wynikają zmiany w Tidal?

Jak zauważył portal Engadget, Tidal to jedna z niewielu usług, która oferuje streamingowanie treści za pomocą formatu MQA. Ma ona swoje zalety, takie jak zachowanie wysokiej jakości dźwięku, nawet jeśli plik osiąga niewielki rozmiary. Wadą (i to dość sporą) jest jednak to, że aby skorzystać z tego standardu konieczne jest konkretne oprogramowanie lub sprzęt.

Rok temu Tidal dodał do swojego portfolio nowy format, jakim jest HiRes FLAC, który nieco przekracza jakość oferowaną przez CD. Co ciekawe, serwis sprawił, że standard ten stał się domyślnym sposobem na przesyłanie i jednocześnie maksymalną oferowaną przez platformę jakością.

Z kolei powodem wdrożenia technologii Dolby Atmos do serwisu jest spora liczba urządzeń dostępnych na rynku, które obsługują ten format. Jest on zdecydowanie bardziej rozpowszechniony w porównaniu do Sony 360 Reality Audio obecnie stosowanego przez portal. FLAC pozostaje rozwiązaniem funkcjonującym w stereo, który dostępny jest w trybie open source, w przeciwieństwie do MQA, który wiązał się z opłatą licencyjną dla serwisu.

Użytkownicy platformy Tidal, którzy dodali muzykę do swojej kolekcji, automatycznie otrzymają dostęp do plików w wersji FLAC. Choć od kwietnia 2024 roku serwis nie oferuje już darmowego dostępu, stał się nieco tańszy. Pakiety miesięczne dostępne są bez reklam za 21,99 złotych za miesiąc i obejmują ponad 110 milionów utworów.