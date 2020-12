Android Auto z pierwszą nawigacją firmy trzeciej. Sygic rozpoczął testy

Sygic to pierwsza nawigacja nienależąca do Google, która pojawiła się w Android Auto. Obecnie w wersji testowej, ale wkrótce powinna trafić do wszystkich użytkowników.

Android Auto z obsługą zewnętrznych nawigacji

Oprogramowanie Google dla kierowców, w przeciwieństwie do konkurencyjnego Apple CarPlay, było ograniczone wyłącznie do dwóch nawigacji – Map Google i Waze. Obie rozwijane są przez firmę z Mountain View. Pozostali twórcy nawigacji do niedawna musieli pogodzić z brakiem dostępu, co oczywiście mogło negatywnie przekładać się na liczbę użytkowników.

Na szczęście, właśnie zaczyna się to zmieniać. Google w sierpniu zapowiedziało rewolucyjną i z pewnością wyczekiwaną przez wielu zmianę w stosowanej polityce. Dowiedzieliśmy się wówczas, że Android Auto otrzyma obsługę nawigacji firm trzecich. Nie poznaliśmy jednak żadnych konkretnych terminów.

Pierwsza nawigacja już dostępna

Aplikacja Sygic jest pierwszą nawigacją, która otrzymała wsparcie dla Android Auto. Warto tutaj zaznaczyć, że to właśnie jej twórcy byli wymieniani wśród początkowych partnerów Google, mających pomóc we wdrożeniu aplikacji firm trzecich, co sugerowało, że Sygic powinien jako jeden z pierwszych zawitać w oprogramowaniu dla kierowców.

Jak już wspomniałem we wstępie, obecnie mamy do czynienia z fazą testów. Serwis Autoevolution, a także użytkownik Twittera o nicku @doctor72 (dzięki za cynk!), informują, że obsługę wprowadzono w najnowszej wersji beta – 19.0.3.

Co ciekawe, w przypadku Android Auto wystarczy obecna, stabilna wersja (5.9.604634). Oznacza to, że w oprogramowaniu po cichu dodano już wsparcie dla nawigacji firm trzecich i ich wprowadzenie zależy teraz przede wszystkich od zewnętrznych twórców.

Sygic zapewnia zbliżony interfejs do chociażby Map Google. Na ekranie w samochodzie zobaczymy więc tylko najważniejsze informacje, np. czas dotarcia do miejsca docelowego czy liczbę kilometrów, które musimy jeszcze pokonać. Oczywiście celem jest tutaj czytelność i przejrzystość interfejsu – tak, aby zbytnio nie rozpraszał kierowcy.

Nie wiadomo, kiedy Sygic zdecyduje się na wydanie stabilnej wersji, dostępnej dla wszystkich użytkowników. Należy dodać, że nad obsługą Android Auto pracują również inni twórcy – m.in. Yanosik. Ponadto, na koniec mamy jeszcze jedną dobrą wiadomość – oprogramowanie Google wkrótce powinno oficjalnie zadebiutować w Polsce.