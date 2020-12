Wreszcie! Android Auto oficjalnie zadebiutuje w Polsce

Z pewnością na to czekało wielu kierowców. Popularny Android Auto w końcu zostanie oficjalnie udostępniony w Polsce.

Utrudniony dostęp do oprogramowania dla kierowców

Jeśli nie posiadamy smartfona z Androidem 10 lub nowszym, w którym domyślnie dostępny jest Android Auto, to musimy trochę pokombinować, aby mieć dostęp do aplikacji. W Polsce nie znajdziemy jej w sklepie z aplikacjami Google Play.

Oczywiście, jak pokazaliśmy w naszym poradniku, można sobie poradzić inaczej. Wystarczy pobrać plik APK z zaufanego źródła i ręcznie wgrać aplikację. Nie jest to jednak równie wygodne, jak wejście do Google Play i zainstalowanie Android Auto. Co więcej, mogą pojawić się problemy z utrzymaniem oprogramowania w aktualnej wersji. Niewykluczone, że wspomniany przed chwilą proces trzeba będzie powtarzać zawsze po wydaniu aktualizacji.

Co ciekawe, mimo iż aplikacja nie została jeszcze oficjalnie wydana w Polsce, to jest dostępna w języku polskim. Dotyczy to całego interfejsu, a także samych aplikacji. Obsługiwane są nawet komendy głosowe po polsku.

Android Auto wreszcie pojawi się w Polsce

Musieliśmy czekać kilka lat, ale w końcu oprogramowanie dla kierowców rozwijane przez Google będzie dostępne w Polsce. Warto zaznaczyć, że mamy do czynienia z oficjalną informacją. Tak, nie trzeba będzie już kombinować, aby mieć dostęp do Android Auto.

Dowiedzieliśmy się, że oprogramowanie w ciągu najbliższych miesięcy zostanie wydanie w 36 nowych krajach. Oczywiście dla nas najważniejsza jest wzmianka o Polsce. Niestety, Google nie podało tutaj żadnych konkretnych dat.

To nie jedyna dobra informacja dla polskich użytkowników. Wkrótce ma zostać wprowadzona obsługa nawigacji firm trzecich, więc nie będziemy ograniczeni wyłącznie do Map Google i Waze. Jedną z pierwszych nawigacji, z której skorzystamy z poziomu Android Auto, może być Yanosik. Twórcy ogłosili, że prace nad dodaniem wsparcia już trwają.

Pozostaje mieć nadzieję, że wraz z oficjalną premierą, Google poprawi niektóre bolączki. Użytkownicy w Polsce skarżą się ostatnio m.in. na problemu z obsługą komend głosowych w języku polskim.