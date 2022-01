Ta promocja kończy się już dziś, więc macie niewiele czasu, aby z niej skorzystać – w tym przypadku czas to pieniądz, dosłownie. Dzięki niej możecie jednak kupić swój wymarzony smartfon (i nie tylko!) taniej o nawet ponad 800 złotych! Co więcej, łącznie możecie zaoszczędzić nawet aż 2310 złotych!

Reklama

Co za promocja – smartfony taniej o nawet ponad 800 złotych!

Jeszcze przez kilka godzin w sklepie Media Expert trwa promocja, dzięki której oszczędzacie 55 złotych za każde wydane 500 złotych – wystarczy, że użyjecie w koszyku kod rabatowy K-2481 lub wybierzecie odpowiednią promocję w podsumowaniu zamówienia.

Co ważne: promocją objętych jest mnóstwo urządzeń z różnych segmentów – AGD, AGD do zabudowy, AGD małe, telewizory i RTV, smartfony i smartwatche oraz IT, foto i pozostałe. Oznacza to, że możecie zebrać w swoim koszyku różne urządzenia i uzyskać rabat w wysokości nawet 2310 złotych (przy zakupach o wartości co najmniej 21 tysięcy złotych).

Reklama

Promocja w sklepie Media Expert – 55 złotych rabatu za każde wydane 500 złotych

Jak zostało wspomniane – promocja kończy się już dziś, tj. 31 stycznia 2022 roku. Można z niej skorzystać zarówno w sklepach stacjonarnych (do ich zamknięcia), jak i w sklepie internetowym – do godziny 23:59 (lub – w obu przypadkach – do wyczerpania zapasów).

8 Ocena 7.5 Ocena

Liczba produktów, które obejmuje promocja, jest oszałamiająca. W przypadku smartfonów najwięcej można zaoszczędzić, kupując:

To tylko garstka smartfonów, dostępnych w tej promocji – wszystkie znajdziecie na stronie sklepu Media Expert.

Regulamin promocji: „Zyskaj 55 zł za każde wydane 500 zł! Przy zakupie produktów objętych promocją” (PDF)