Leroy Merlin wkrótce wyłączy starą aplikację. Sęk w tym, że nowej jeszcze nie ma

Leroy Merlin ma wiadomość dla wszystkich członków swojego programu lojalnościowego. Klienci wkrótce będą musieli przerzucić się na nową aplikację. Nawet podano datę jej wyłączenia. Nowego programu jeszcze nie ma.

Klubowiczu Leroy Merlin, jest nowina

Jeśli aktywnie korzystamy z karty lojalnościowej Leroy Merlin za pomocą aplikacji, powinniśmy wiedzieć, że ta sieć sklepów budowlanych przymierza się do wydania nowego programu na urządzenia mobilne. W związku z tym podano datę wyłączenia aktualnie wykorzystywanej apki.

Jak można dowiedzieć się z wiadomości e-mail rozsyłanych do osób zarejestrowanych w programie punktowym, obecna aplikacja Leroy Merlin zostanie wyłączona 11 marca 2024 roku. Do tego czasu będzie funkcjonować z pewnymi ograniczeniami. Co dokładnie się zmieni?

W zakładce „Twoja karta” nadal będzie dostępny kod kreskowy oraz numer naszej karty klubowicza, ale nie sprawdzimy tam już liczby zgromadzonych dotąd punktów. Żeby to zrobić, trzeba będzie przenieść się do sekcji „Program lojalnościowy”, dostępnej w menu. W tym samym miejscu będzie można za pomocą strony internetowej określić nasz ulubiony sklep.

Co dalej z aplikacją?

Leroy Merlin nie podaje, kiedy udostępni nową wersję aplikacji do pobrania. Będzie jednak musiało nastąpić to odpowiednio wcześniej przed planowym wyłączeniem starej wersji programu. Użytkownicy będą przecież musieli być nie tylko poinformowani o wydaniu nowszej edycji, ale i mieć wystarczającą ilość czasu na jej pobranie i zalogowanie się w nowym miejscu.

Nowa apka Leroy Merlin będzie umożliwiać nie tylko wygodne korzystanie z karty klubowicza, ale i będzie zawierać opcję przeglądania ofert i promocji sklepowych.