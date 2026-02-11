Nie można być wszędzie i wszystko widzieć. Z taką kamerą będzie jednak łatwiej

Baseus właśnie rozszerzył swoją ofertę o kamerę zewnętrzną. Jeżeli monitoring podwórka ułatwia sen, to mam przeczucie, że po montażu takiego zestawu powinniście spać jak suseł.

Specyfikacja kamery Baseus Security X1 Pro

Nowy sprzęt Baseusa to konstrukcja wyposażona w dwa obiektywy na osobnych korpusach z matrycą 3K i przysłoną f/2.0. Kamery zdolne są również do obracania się w poziomie, dzięki czemu dynamiczny kąt widzenia kamer to aż 300∘, natomiast tryb statyczny umożliwia obserwację w zakresie 210∘.

Aby zestaw sprawował się w każdych warunkach, na korpusie znajduje się również 12 diod podczerwieni oraz reflektor punktowy, dzięki czemu Security X1 Pro jest w stanie obserwować teren nocą zarówno monochromatycznie, jak i w kolorze. Maksymalny cyfrowy zoom sensorów wynosi natomiast x8, a maksymalny czas otwarcia migawki to 1/15 sekundy.

Baseus Security X1 Pro (Źródło: Baseus)

Baseus Security X1 Pro to nie tylko wideo, ale też audio i inteligentna obserwacja. Sprzęt ma wbudowany głośnik z SPL o wartości 90 dB, natomiast czułość mikrofonu to -28dB. Za pomocą czujników PIR kamera wykrywa ruch, a zastosowane algorytmy umożliwiają rozpoznanie człowieka (w tym twarzy), zwierząt czy samochodów. Za pomocą aplikacji możliwe jest także ustawianie stref aktywności i stref prywatności.

Kamera może przechowywać nagrania lokalnie dzięki obecności czytnika kart microSD o maksymalnej pojemności 512 GB. Inteligentne panele solarne dostosowują swój kąt, maksymalizując w ten sposób ilość pozyskanego światła. Akumulator o pojemności 7800 mAh wystarczy na 150 dni działania, choć 20 minut dobrego słońca wydłuży czas funkcjonowania o 24 godziny.

Baseus Security X1 Pro (Źródło: Baseus)

Ile kosztuje kamera Baseus Security X1 Pro?

Zestaw trafił właśnie do globalnej dystrybucji i jest dostępny m.in. na stronie producenta oraz platformie Amazon. W pudełku, oprócz kamery i panelu solarnego, znajdują się również uchwyty montażowe oraz paczka śrub, umożliwiająca szybką i bezproblemową instalację. Co ciekawe, panel może być zamontowany w odległości 4 metrów od kamer – umożliwia to zastosowany w nim kabel.

Promocyjna cena za Baseus Security X1 Pro wynosi w tej chwili 189,99 euro (~800 złotych) za wersję z kartą microSD o pojemności 32 GB, a sklep realizuję wysyłkę do Polski za darmo. Podstawowy cennika zaczyna się natomiast od 269,99 euro (~1140 złotych).