W Google Maps w Android Auto pojawił się nowy przycisk, a wraz z nim nowy problem

Nie wszyscy użytkownicy Android Auto, którzy korzystają z Google Maps, zobaczą nowy przycisk. Co ciekawe, powód nie wynika z braku zainstalowanej aktualizacji czy nie włączenia tego przycisku po stronie serwerów Google.

Nowy przycisk w Google Maps

Pod koniec minionego miesiąca w Google Maps w Android Auto zaczął być wdrażany przycisk zgłaszania różnych zdarzeń na drodze. Warto zauważyć, że znacznie wcześniej zadebiutował on w aplikacji na ekranie smartfona, a także w Mapach Google w CarPlay. Osoby korzystające z Android Auto musiały więc poczekać najdłużej.

Wspomniany przycisk umożliwia zgłoszenie: wypadku, korka, robót drogowych, zamknięcia pasa, niesprawnego pojazdu, obiektu na drodze i kontroli prędkości. Jak najbardziej możemy więc stwierdzić, że powinien on spodobać się wielu kierowcom.

Nie wszyscy widzą nowy przycisk w Android Auto

Google przyzwyczaiło nas, że nowości wdrażane są stopniowo. Niektórzy otrzymują zmiany od razu, inni muszą uzbroić się w cierpliwość i po prostu poczekać. Wynika to z faktu, że niektóre zmiany włączane są po stronie serwera, więc nie wystarczy zainstalowanie konkretnej aktualizacji.

Tym razem jednak, niektórzy użytkownicy mogą nie zobaczyć nowego przycisku, nawet jeśli tak naprawdę otrzymali już do niego dostęp. Jak zauważa serwis 9to5Google, może to wynikać z rozmiarów ekranu zamontowanego w samochodzie. Jeśli ekran nie ma odpowiednio dużo przestrzeni w pionie, to nowy przycisk nie jest wyświetlany.

Przycisk, mający symbol trójkąta z umieszczonym w środku „+”, domyślnie nie jest przykładowo pokazywany na ekranie Subaru Crosstrek. Jeśli jednak zmienione zostanie DPI za pomocą adaptera AAWireless, to przycisk jest już widoczny. Należy zaznaczyć, że zmiana DPI nie jest opcją normalnie dostępną w samochodach, bowiem narzucane są konkretne parametry ekranu, a w tym przypadku został wykorzystany zewnętrzny adapter.

Obecnie nie istnieje więc powszechnie dostępny i łatwy w zastosowaniu sposób, aby wymusić pojawienie się przycisku. Oznacza to, że część kierowców nie zobaczy wyczekiwanej funkcji w Google Maps w Android Auto. Pozostaje trzymać kciuki, że Google rozwiąże ten problem w jednej z najbliższych aktualizacji.