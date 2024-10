Pika 1.5 to potężne efekty wideo w zasięgu ręki. Robią wrażenie!

AI otwiera przed nami zupełnie nowe możliwości, szczególnie w dziedzinie tworzenia treści wideo. Na rynek trafił model Pika 1.5, który oferuje niesamowicie realistyczne efekty specjalne, pozwalając twórcom wideo generować sceny, które wcześniej były możliwe do osiągnięcia jedynie przy użyciu zaawansowanego sprzętu filmowego. Dzięki takim narzędziom, tworzenie dynamicznych ujęć może być teraz dostępne dla każdego – bez potrzeby angażowania całej ekipy filmowej. Co potrafi najnowszy model?

Pika 1.5, czyli potężne efekty w zasięgu ręki

Pika Labs wprowadziło na rynek model Pika 1.5, który pozwala użytkownikom na tworzenie wideo, używając prostych komend tekstowych. Wyróżnikiem tej wersji są tzw. Pikaffects, czyli efekty, które pozwalają deformować, przekształcać i manipulować obiektami w sposób, który wcześniej był niemożliwy. Użytkownicy mogą „zmiażdżyć” obiekt, zamienić go w ciecz lub „upiec” go na podobieństwo realistycznych tortów.

Nowy model oferuje również zaawansowane techniki filmowe, takie jak Bullet Time, Crane Down czy Vertigo, które pozwalają na tworzenie jeszcze bardziej profesjonalnego wideo. Dzięki temu, osoby bez specjalistycznej wiedzy technicznej, mogą tworzyć dynamiczne klipy o jakości kinowej. Wyróżniającym elementem Pika 1.5 są również realistyczne ruchy postaci, a także płynne animacje, co otwiera nowe możliwości nie tylko dla kreatywnych twórców, ale także dla twórców reklam, by uczynić je jeszcze bardziej zaskakującymi, a co za tym idzie angażującymi użytkowników.

Wideo AI to rynek z mocną konkurencją

Pika 1.5 to tylko jedno z wielu narzędzi AI dostępnych na rynku. Konkurencja w tej dziedzinie jest ogromna, a jednym z największych rywali jest Meta Movie Gen, nowe narzędzie opracowane przez firmę Meta. Model ten również bazuje na sztucznej inteligencji, a jego celem jest stworzenie realistycznych filmów z wykorzystaniem prostych komend. Użytkownicy mogą generować filmy, które wyglądają niezwykle przekonująco, dodając do nich efekty dźwiękowe i muzyczne zsynchronizowane z obrazem.

Meta Movie Gen wyróżnia się możliwością edytowania już istniejących filmów – wystarczy wpisać komendę, aby dodać nowe elementy do nagrania, takie jak na przykład rośliny na pustyni czy zmieniający się krajobraz. Co więcej, model ten oferuje filmy w rozdzielczości 1080p, co mimo stosunkowo niskich parametrów technicznych w porównaniu z innymi narzędziami AI, robi wrażenie, biorąc pod uwagę szybkość generowania materiałów.

Rywalizacja pomiędzy firmami pokazuje, jak dynamicznie rozwija się sektor generatywnej sztucznej inteligencji i jak wiele jeszcze możliwości czeka na odkrycie​ (a może bardziej zagospodarowanie).