Klienci znanego banku w tarapatach. Nie mogą korzystać ze swoich pieniędzy

Klienci jednego z największych banków w Polsce zostali odcięci od dostępu do aplikacji mobilnej i bankowości internetowej. Sytuacja wygląda na poważną awarię.

Awaria w Banku Millennium 31 października 2025 roku

Około godziny 12:00 przestała działać aplikacja Banku Millennium na urządzenia mobilne oraz strona internetowa banku. Nie można zatem zalogować się na swoje konto zarówno z poziomu smartfona, jak i przeglądarki na komputerze.

W przypadku próby uruchomienia aplikacji cały czas wyświetla się tylko logo instytucji lub biały ekran z różowym paskiem na górze wyświetlacza. Z kolei po wpisaniu adresu banku w przeglądarce, wyskakuje komunikat, że Ta witryna jest nieosiągalna.

Awaria w Banku Millennium 31 października 2025 roku – strona banku jest niedostępna (screen: Grzegorz Dąbek | Tabletowo.pl)

Kilkanaście minut po godzinie 12:00 Bank Millennium opublikował na swoim profilu w serwisie X komunikat dotyczący tej awarii:

Mogą występować przejściowe trudności w dostępie do naszej aplikacji mobilnej oraz serwisu internetowego. Za wszelkie niedogodności z tym związane przepraszamy. Pracujemy nad jak najszybszym przywróceniem pełnej dostępności naszych usług.

O godzinie 12:40 dodano do niego komentarz z aktualizacją:

Przywróciliśmy dostęp do aplikacji mobilnej oraz serwisu internetowego Millenet. Przepraszamy za przejściowe utrudnienia w korzystaniu z naszych usług.

Nie jest to jednak zgodne z prawdą, ponieważ aplikacja i strona internetowa Banku Millennium wciąż pozostają niedostępne. Klienci nie mogą zatem zrobić przelewu ani nawet sprawdzić, ile mają pieniędzy na koncie. Nic natomiast nie wskazuje na to, żeby nie działały płatności kartą, jednak w sklepie niemożliwe jest zapłacenie Blikiem.

Aktualizacja:

Strona internetowa banku zaczęła wyświetlać komunikat, że Strona internetowa Banku Millennium jest chwilowo niedostępna. Dodano na niej też informację, że klienci wciąż mogą korzystać z Millenetu, jednak w rzeczywistości jego działanie pozostawia wiele do życzenia.

Przy próbie zalogowania się do Millenetu wyskoczył bowiem taki komunikat:

Awaria w Banku Millennium 31 października 2025 roku – strona banku jest niedostępna (screen: Grzegorz Dąbek | Tabletowo.pl)

Po uruchomieniu aplikacji zaczął natomiast wyświetlać się komunikat, zatytułowany Chwilowe utrudnienia w korzystaniu z aplikacji. Napisano w nim, że mogą występować utrudnienia w korzystaniu z aplikacji mobilnej oraz internetowej. Dodano też zapewnienie, że trwają prace nad jak najszybszym przywróceniem pełnej dostępności usługi. Przeproszono również za wszelkie niedogodności.