Kup smartfon lub tablet Samsunga, a nie pożałujesz

Promocja Samsunga sprawi, że posiadacze jego smartfonów i tabletów będą zadowoleni. Można bowiem otrzymać cenny prezent, który na pewno przyda się na co dzień.

Promocja, dzięki której dostaniesz smartwatch Samsunga w prezencie

Osoby, które do 9 listopada 2025 roku, czyli najbliższego czwartku, staną się posiadaczami modelu Samsung Galaxy S25, Samsung Galaxy Z Flip 7 FE, Samsung Galaxy Z Flip 7 lub Samsung Galaxy Z Fold 7, mają prawo otrzymać w prezencie smartwatch Samsung Galaxy Watch 7.

Nie wystarczy jednak kupić smartfona (co trzeba zrobić u partnera handlowego wskazanego w regulaminie) – należy jeszcze go aktywować do 16 listopada 2025 roku na terenie Polski, tzn. włączyć z włożoną do niego kartą SIM i zaakceptować warunki EULA. W tym kroku niezbędne jest też posiadanie połączenia z siecią.

Następnie trzeba do 23 listopada 2025 roku zalogować się do aplikacji Samsung Members i wypełnić formularz zgłoszeniowy, w którym należy dodać dowód zakupu. Pamiętajcie jednak, że można to zrobić wyłącznie na terenie Polski.

Po pozytywnej weryfikacji zgłoszenia, w ciągu 30 dni, na podany w formularzu zgłoszeniowym adres wysłany zostanie smartwatch Samsung Galaxy Watch 7 Bluetooth 40 mm w kolorze zielonym. Liczba nagród jest ograniczona – w puli znajduje się 1000 sztuk zegarków.

Regulamin promocji (PDF)

Klawiatura i/lub etui do tabletu Samsunga w prezencie

Wciąż też możecie załapać się na promocję, w ramach której otrzymacie w prezencie etui lub zestaw, składający się z etui i klawiatury. Samo etui dodawane jest do tabletu Samsung Galaxy Tab A9, natomiast etui i klawiatura Book Cover Keyboard Slim do modelu Galaxy Tab A9+.

W tym przypadku jednak terminy gonią, ponieważ tablet trzeba kupić maksymalnie do 2 listopada 2025 roku, aby skorzystać z tej promocji. Konieczne jest też aktywowanie urządzenia do 9 listopada 2025 roku, a następnie wypełnienie formularza zgłoszeniowego w aplikacji Samsung Members do 16 listopada 2025 roku (można to zrobić wyłącznie na terenie Polski).

Po pozytywnej weryfikacji zgłoszenia etui lub etui wraz z klawiaturą zostaną wysłane w ciągu 30 dni na podany w formularzu adres. Tutaj także liczba prezentów w puli jest ograniczona – łącznie do 1500 sztuk.

Regulamin promocji (PDF)