Nowa funkcja WhatsAppa przyda Ci się, gdy zgubisz telefon

Meta zaanonsowała nową funkcję WhatsAppa. Dzięki niej możesz w jeszcze prostszy sposób odzyskać swoje rozmowy, pliki i zdjęcia – nawet wtedy, gdy utracisz telefon.

WhatsApp z nową, prostszą metodą szyfrowania kopii zapasowych

Jeśli dość regularnie zmieniacie smartfony lub kiedyś utraciliście swoje urządzenie, zapewne wiecie, jak ważne jest regularne tworzenie kopii zapasowej plików. W przypadku WhatsAppa sprawa jest dość prosta. Wystarczy, że ustawisz automatyczne zapisywanie treści czatów i multimediów, a wszystko zgromadzi się samo.

Brzmi prosto, jednak dotychczas odzyskanie dostępu do czatów i multimediów nie zawsze było takie łatwe. Teraz sytuacja zmienia się, bo WhatsApp wprowadza więcej opcji szyfrowania kopii zapasowych czatów. Zaznaczę, że jest to dodatkowe zabezpieczenie dla rozmów i przesyłanych oraz otrzymywanych plików.

Użytkownik WhatsAppa, który ustawi klucz dostępu, będzie mógł szyfrować tworzone kopie zapasowe i przywracać je za pomocą tzw. klucza dostępu. Będzie to na przykład odcisk palca, funkcja rozpoznawania twarzy lub kod ekranu blokady. Dzięki temu nie jest konieczne zapamiętywanie kolejnego ciągu znaków (np. 64-cyfrowego klucza szyfrowania, który jest dostępny obecnie).

W praktyce WhatsApp za pomocą kilku kliknięć daje Wam możliwość ustawienia klucza dostępu i odblokowania dostępu do kopii zapasowej jednym spojrzeniem w aparat, zeskanowaniem palca czy odblokowaniem ekranu.

Szyfrowanie kopii zapasowej czatu w WhatsAppie (źródło: Blog WhatsApp)

Funkcja będzie udostępniana stopniowo w nadchodzących tygodniach i miesiącach. Aby włączyć opcję W pełni zaszyfrowana kopia zapasowa, gdy już trafi w Twoje ręce, wystarczy przejść do sekcji Ustawienia, wybrać Czaty, a następnie Kopia zapasowa czatów oraz na liście stuknąć w zakładkę W pełni zaszyfrowana kopia zapasowa. Po przejściu kilku kroków będzie możliwe ustawienie odpowiedniego dla Ciebie klucza.

Jeszcze więcej nowości w WhatsAppie

WeBetaInfo zauważyło też nową funkcję w tym popularnym komunikatorze. Testerzy odkryli w wersji beta aplikacji opcję Zarządzaj pamięcią. Dzięki niej użytkownik będzie mógł łatwiej zarządzać plikami gromadzonymi w ramach kopii zapasowej, sortować je oraz pozbywać się tych, które nie są mu potrzebne.

Po otwarciu zakładki Zarządzaj pamięcią wyświetlona zostanie siatka z obrazami, filmami oraz dokumentami. Obecnie opcja ta jest ograniczona do wersji beta na iOS i prawdopodobnie będzie stopniowo udostępniana kolejnym użytkownikom.

Funkcja zarządzania pamięcią (źródło: WeBetaInfo)

Warto również wspomnieć, iż posiadacze Apple Watch, korzystający z TestFlight, mogą testowo korzystać z WhatsAppa z poziomu nadgarstka. Aplikacja na smartwatche pozwala na odczytywanie wiadomości, wysyłanie odpowiedzi oraz reakcji, a także udostępnianie głosówek. Wszystko to bez potrzeby otwierania wiadomości na innych urządzeniach. Jedyną koniecznością jest posiadanie Apple Watcha połączonego z iPhonem z zainstalowanym WhatsAppem.

Aplikacja WhatsApp na Apple Watch (źródło: Macrumors)

Warto wspomnieć, że Meta w międzyczasie pracuje też nad prawdziwą rewolucją w tym popularnym komunikatorze. Jest szansa, że wkrótce do korzystania z WhatsAppa nie będzie koniecznie podawanie numeru telefonu.