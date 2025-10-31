Świetny smartfon. W Polsce możemy o nim pomarzyć

Iqoo Neo 11 zapowiada się na świetny smartfon dla graczy – wydajny, ze świetnym ekranem i pojemnym akumulatorem. Jaka szkoda, że marka ta nadal nie jest obecna na polskim rynku.

Smartfon Iqoo Neo 11 to gamingowa bestia

Smartfon Iqoo Neo 11 został wyposażony w dość spory, bo 6,82-calowy wyświetlacz. Jednak to nie jego rozmiar robi największe wrażenie – to fakt, że jest to panel typu LTPO AMOLED o dynamicznie dostosowywanej częstotliwości odświeżania od 1 do 144 Hz. Może więc zapewniać bardzo wysoką płynność, ale i nieprzeciętną energooszczędność. Świetnie zapowiada się też jasność sięgająca 4500 nitów, a dodatkowym smaczkiem jest ramka o szerokości zaledwie 1,4 mm.

Sercem urządzenia jest topowy procesor poprzedniej generacji, a więc Qualcomm Snapdragon 8 Elite, o częstotliwości taktowania dochodzącej do 4,32 GHz. Towarzystwa dotrzymuje mu 12 lub 16 GB RAM typu LPDDR5X oraz nawet 1 TB pamięci masowej w najwydajniejszym obecnie formacie UFS 4.1.

Poza fenomenalnym wyświetlaczem i sporą mocą obliczeniową z myślą o graczach producent postarał się jeszcze o odczyt nawet 10 punktów dotykowych naraz i to z częstotliwością aż 3200 Hz. W zapowiedzi odnajdujemy również informację o zaawansowanym układzie chłodzenia.

Iqoo Neo 11 (źródło: Iqoo)

Oprócz tego smartfon Iqoo Neo 11 został wyposażony w krzemowo-węglowy akumulator o pojemności 7500 mAh. Poza długim czasem pracy zapewniać ma również szybkie ładowanie (z mocą nawet 100 W). Sekcję fotograficzną tworzą natomiast główny sensor Sony o rozdzielczości 50 Mpix (f/1.88) oraz wspomagający go moduł ultraszerokokątny 8 Mpix (f/2.2). Z przodu zainstalowana została kamerka do selfie o rozdzielczości 16 Mpix (f/2.45).

Całość zamyka wykonana z aluminium konstrukcja odporna na zarysowania, jak również działanie pyłu i wody (w klasach IP68 i IP69). Wymiary to 163,37×76,71 mm, a grubość w zależności od wariantu kolorystycznego wynosi 8,05 lub 8,13 mm. Waga zaś waha się od 210 do 216 g.

Iqoo Neo 11 (źródło: Iqoo)

I tylko szkoda, że ominie Polskę

Wspomniane kolory to czarny, biały, pomarańczowy i (najgrubszy i najcięższy) niebieski. Spory wybór klienci mają także w kontekście konfiguracji, mianowicie:

12/256 GB za 2599 juanów (równowartość ~1345 złotych),

16/256 GB za 2899 juanów (~1500 złotych),

12/512 GB za 2999 juanów (~1555 złotych),

16/512 GB za 3299 juanów (~1710 złotych),

16 GB/1 TB za 3799 juanów (~1970 złotych).

To Iqoo, więc na dostępność w naszym kraju nie ma co liczyć. Niewykluczone jednak, że siostrzana marka Vivo wypuści swoje urządzenie o bliźniaczej specyfikacji.