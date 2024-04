Tylko dla odważnych. Pierwsza publiczna beta Androida 15 ruszyła

Google uruchamia publiczną wersję beta systemu Android 15. Posiadacze smartfonów z serii Pixel mogą już go testować, ale trzeba spodziewać się błędów.

Android 15 w publicznej becie

Do tej pory Android 15 był dostępny tylko w wersji przeznaczonej dla deweloperów. Chodziło o to, żeby przed czasem mogli oni zapoznać się z nowymi funkcjami systemu, by mieć okazję przemyśleć, jak je wykorzystać w swoich aplikacjach. Teraz nad nowościami mają szansę pochylić się zwykli użytkownicy kompatybilnych smartfonów. A co takiego będą mieli szansę zauważyć?

(źródło: Android Developers Blog)

Niektóre zmiany mogą okazać się zaledwie kosmetyczne. Na przykład ta dotycząca pojawiania się i znikania dolnej belki do nawigacji w postaci czarnego paska – w nowszej wersji Androida powinna zostać maksymalnie ograniczona, by nie przesłaniać wyświetlanej treści.

Strona poświęcona nowemu wydaniu systemu wspomina także o ulepszeniu systemu płatności dostępnemu dzięki NFC, co przełoży się na błyskawiczne płatności bezgotówkowe. Wymienia się też poprawienie justowania tekstu w aplikacjach, co może mieć wpływ na komfort czytania.

W pewnych okolicznościach praktyczne może okazać się skorzystanie z funkcji archiwizowania aplikacji – zwłaszcza, gdy na przykład niektórych używamy raz do roku, ale nie chcemy się z nich wylogowywać i tracić zgromadzonych w nich danych.

Inne opcje obejmują lepsze wsparcie dla wyświetlaczy brajlowskich czy dodatkowe zasady dotyczące uprawnień poszczególnych aplikacji.

Kiedy dla wszystkich?

Obecnie wersja testowa Androida 15 dostępna jest do pobrania dla posiadaczy smartfonów z serii Google Pixel. Warto jednak zaznaczyć, że system ten nie jest jeszcze stabilny. Beta udostępniana jest między innymi po to, żeby wykryć i zneutralizować błędy przed oficjalnym udostępnieniem Piętnastki publicznie.

Aktualny timeline Androida 15 (źródło: Android Developers Blog)

Google przewiduje, że Android 15 będzie już w pełni używalny w czerwcu 2024 roku. Przez następne miesiące firma zapewni systemowi kolejne poprawki, by zapewne w okolicy października ogłosić go dostępnym do pobierania dla wszystkich za pośrednictwem powszechnie dostępnych kanałów dystrybucji. O dacie jesiennej prezentacji Google dowiemy prawdopodobnie pod koniec sierpnia.