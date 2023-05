Posiadacze tych smartfonów mogą już testować nowego Androida 14. Może na Twoim też się da?

To zadziwiające, jak niewiele podczas konferencji Google I/O 2023 poświęcono nowemu systemowi Android 14. Na szczęście posiadacze wielu smartfonów mogą już (na własne ryzyko) pobierać próbną wersję systemu.

Android 14 beta 1 i 2

Prezentacje na Google I/O 2023 zostały wręcz zdominowane przez nowe „zabawki” związane ze sztuczną inteligencją. Oczywiście było miejsce dla nowych urządzeń Pixel 7a, Pixel Tablet oraz Pixel Fold, ale wydaje się, że tym razem gigant z Mountain View oddał scenę specjalistom AI. Ucierpiał na tym nowy Android 14, o którym dowiedzieliśmy się stosunkowo niewiele.

Więcej na temat nowości w systemie można będzie wyciągnąć z osobistych doświadczeń. Już w kwietniu posiadacze smartfonów z serii Pixel mieli możliwość przetestowania pierwszej publicznej wersji beta Androida 14, ale teraz furtka otwierająca drogę do pobrania tej edycji systemu została otworzona jeszcze szerzej. W efekcie, Android 14 może testowo trafić na smartfony produkcji Xiaomi, OnePlusa, Oppo i wielu innych.

Poniżej lista urządzeń, na które można pobierać Androida 14 beta 1:

Co ciekawe, na liście brakuje takich producentów jak Asus, Nokia, Sharp i ZTE, mimo że brali oni udział w programie testów Androida 13 w 2022 roku. Nie spodziewaliśmy się tutaj zobaczyć Samsunga, ponieważ Koreańczycy prowadzą równoległy program wersji beta, powiązany z kolejnymi wydaniami nakładki One UI.

Jednocześnie Google udostępniło system Android 14 beta 2 dla użytkowników smartfonów Pixel. Likwiduje ona pewne znane usterki i błędy, które zgłaszali korzystający z pierwszej bety.

Xiaomi 12T (fot. Tabletowo)

Instalacja na własne ryzyko

Zanim z radością udamy się na stronę deweloperów, by poznawać tajniki nowego systemu Gogole, trzeba się dwa razy zastanowić. Na niektórych telefonach wersja beta Androida 14 wywołuje duże problemy – na przykład nie da się przypisać odcisku palca w ustawieniach, czy dokonać płatności przy pomocy NFC w telefonie.

Zabawa z testowymi wersjami systemu jest fajna, ale raczej nie na urządzeniu, na którym polegamy na co dzień. Liczba błędów z działaniem różnych funkcji może nas przytłoczyć. Co prawda zawsze można wrócić do Androida 13, ale w trakcie tego procesu możemy stracić wszystkie niezsynchronizowane z chmurą dane w telefonie. Jeśli nam to jednak nie przeszkadza, to ryzyko może wiązać się z niezłą zabawą! ;)