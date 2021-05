Android 12 to szansa na naprawienie i ujednolicenie widżetów

Podczas tegorocznej konferencji Google I/O został zaprezentowany Android 12. Największą uwagę zwraca znacząco odświeżone wzornictwo. Możliwe, że planowane zmiany pozytywnie wpłyną na widżety i to nie tylko te tworzone przez firmę z Mountain View.

Apple ponownie spóźniło się na imprezę

Widżety, które możemy prawie dowolnie rozmieszczać na wszystkich ekranach, trafiły na iPhone’y dopiero w zeszłym roku. Zostały one wprowadzone wraz z iOS 14. Nie brakowało wówczas opinii wyśmiewających firmę Tima Cooka za ospałość.

Reklama

Faktycznie fani iUrządzeń musieli długo czekać na rozwiązanie dobrze znane z Androida, ale należy mieć na uwadze, że widżety w wykonaniu Apple mają jedną sporą przewagę. Większość nich, niezależnie czy są częścią iOS 14 czy zostały stworzone przez niezależnych deweloperów, posiada ujednolicony wygląd.

Powyższe, jak najbardziej pozytywne, zjawisko nie występuje na Androidzie. W przypadku widżetów panuje prawdziwa różnorodność i to nawet tych zaprojektowanych przez Google. Negatywnie wpływa to na wizualną spójność interfejsu. Niewykluczone jednak, że niebawem się to zmieni.

Android 12 może zrobić porządek z widżetami

Pracownicy Google, podczas jednej z sesji Google I/O, przedstawili nowe podejście do widżetów. Przygotowane zmiany mają w założeniach ułatwić tworzenie spójnych, atrakcyjnych wizualnie i interaktywnych widżetów.

Android 12 – widżety (fot. Android Police)

Android 12 wprowadza bowiem odnowiony interfejs API, który ma między innymi przynieść wygodniejsze tworzenie widżetów reagujących na dotyk i działania użytkownika. Dzięki czemu, bez konieczności otwierania aplikacji, będzie można korzystać z wielu różnych funkcji.

Ponadto, aby zwiększyć wizualną spójność, Google chce wymusić zaokrąglone rogi. Programiści będą mogli skorzystać z dynamicznie dostosowującego się interfejsu Material You, a więc otrzymamy widżety, które automatycznie zmienią kolorystykę, aby lepiej pasować do głównego motywu w systemie. Dodatkowo poprawie ma ulec skalowanie widżetów, aby dobrze prezentowały się niezależnie od rozmiaru i rozdzielczości ekranu.

Android 12 – widżety (fot. Android Police)

Trzeba przyznać, że przedstawione pomysły brzmią interesująco. Sporo jednak tutaj zależy od deweloperów tworzących widżety. Jeśli nie wdrożoną oni odpowiednich zmian, to wciąż widżety mogą nie oferować wizualnej spójności. Ponadto, problemem mogą okazać się nakładki producentów smartfonów. W końcu nie każda z nich będzie wyglądać podobnie do systemu operacyjnego wprost od Google, a więc jedno główne podejście do wzornictwa widżetów niekoniecznie się sprawdzi.

Android 12 to także wygodniejsze korzystanie z innych sklepów z aplikacjami oraz obsługa cyfrowych kluczyków. Google dodaje, że kolejne nowości zostaną przedstawione w ciągu najbliższych miesięcy.