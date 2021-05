Wreszcie! Aplikacje na Wear OS zainstalujemy bezpośrednio przez Sklep Google Play

Tegoroczna konferencja Google I/O dużą swoją część poświęciła systemowi Wear OS. Wygląda na to, że gigant z Mountatin View na poważnie wziął sobie do serca poprawę swojego smartwatchowego systemu operacyjnego. Posiadaczy zegarków z pewnością ucieszy informacja o tym, że od teraz nowe aplikacje będą mogli zainstalować z poziomu aplikacji Sklep Play na swoim smartfonie.

Google powalczy o Wear OS?

Chyba niemal wszyscy zgodzą się ze stwierdzeniem, że Google do tej pory nie przykładało należytej uwagi do systemu Wear OS. Inteligentnym zegarkom z tym systemem wciąż bardzo daleko do konkurencji w postaci Apple Watchy.

Wygląda jednak na to, że tegoroczna konferencja Google I/O 2021 może być momentem przełomowym. Zapowiadane zmiany w wyglądzie systemu czy współpraca z Samsungiem mogą wyjść Wear OS na dobre. Google planuje także wykorzystać zasoby drzemiące w przejętej firmie Fitbit, która jest jednym z liderów w kwestii funkcji prozdrowotnych.

Instalowanie aplikacji przez Sklep Play

Do tej pory zainstalowanie jakiejkolwiek aplikacji na Wear OS wymagało bezpośredniego wyszukiwania jej na małym ekranie zegarka. Teraz, po latach oczekiwania, ma się to w końcu zmienić. Google ma w najbliższym czasie udostępnić możliwość przeszukiwania i instalowania nowego oprogramowania za pomocą Sklepu Play na sparowanym smartfonie.

Źródło: Google

Mobilna aplikacja sklepu ma zyskać także specjalną, dedykowaną zakładkę „Wear”, w której widoczne będą tylko apki przeznaczone na smartwatche. Google nie wyklucza także szerszych zmian w smartwatchowej wersji sklepu, ale w tej kategorii nie usłyszeliśmy jeszcze żadnych konkretów.

Google Pixel Watch (źródło: FRONT PAGE TECH)

Czy szereg zmian pomoże Wear OS podjąć walkę z Apple Watchami? Na pewno nie będzie łatwo. Lata zaniedbań i bardzo powolny rozwój platformy zostawiły ją w tyle. Czy chociażby potencjalna premiera Pixel Watcha, o którym donoszą internetowe wieści pozwoli odwrócić ten trend? Odpowiedzi na te pytania powinniśmy poznać już wkrótce.