Android 12 – korzystanie z innych sklepów z aplikacjami będzie odczuwalnie wygodniejsze

Niektórzy twierdzą, że Android 12 wizualnie zbliżył się do iOS. Na szczęście nie oznacza to, że stanie się równie zamkniętą platformą. Co więcej, Google zamierza wprowadzić zmiany, które zwiększą komfort korzystania z zewnętrznych sklepów z aplikacjami.

Google Play to nie jedyny, słuszny sposób instalowania aplikacji

Apple chce mieć pełną kontrolę nad iOS. Oznacza to, że App Store jest jednym sklepem z oprogramowaniem, z którego mogą korzystać użytkownicy. Jakiekolwiek inne sklepy są zabronione.

Google w tej kwestii stosuje znacznie mniej rygorystyczne podejście. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby instalować aplikacje z innych źródeł, z całkowitym pominięciem Google Play. Ponadto wybrani producenci smartfonów, jak chociażby Samsung, domyślnie wgrywają na swoje urządzenia alternatywne sklepy. Do tego dochodzi opcja instalowania plików APK pobranych z internetu.

Android 12 przyniesie zmiany, które ułatwią korzystanie z zewnętrznych sklepów

Google we wrześniu zeszłego roku zapowiedziało, że zamierza jeszcze bardziej ułatwić innym sklepom możliwość konkurowania z Google Play. Nie poznaliśmy jednak zbyt wielu szczegółów i nie dowiedzieliśmy się, jakie faktycznie zmiany zostaną wdrożone.

Android 12 (fot. Google)

Jak informuje serwis XDA Developers, powołując się na dokumenty skierowane dla deweloperów, właśnie otrzymaliśmy podgląd planowanych nowości, mających ułatwić korzystanie z innych sklepów z aplikacjami.

Android 12 zawiera odpowiednie zmiany w kodzie, które usprawnią proces aktualizacji aplikacji nie pochodzących z Google Play. W dużym skrócie, użytkownik będzie musiał wykonać mniej czynności, aby pobrać nową wersję aplikacji lub gry.

Po spełnieniu określonych przez Google warunków, proces instalacji lub aktualizacji nie będzie wymagał działań użytkownika, takich jak ręczna akceptacja procesu. Całość może zostać zrealizowana w tle, gdy na przykład smartfon nie jest używany, więc podobnie do mechanizmów dostępnych w Google Play.

Warto dodać, że Android 12 to także sporo innych nowości i naprawdę spore zmiany wizualne względem poprzednika. Pojawi się również obsługa cyfrowego kluczyka. Wybrani użytkownicy mogą już testować pierwszą wersję beta. Ponadto w najbliższych miesiącach mamy poznać kolejne zmiany szykowane przez Google. Zapowiada się więc ciekawy okres dla fanów Androida.