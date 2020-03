Android 10 dla Xiaomi Mi A2 Lite udostępniony. Nie instaluj!

Dwa miesiące temu Xiaomi udostępniło Androida 10 dla Xiaomi Mi A2, a teraz przyszedł czas na model z dopiskiem „Lite”. Właściciele Xiaomi Mi A2 Lite powinni się jednak wstrzymać z zainstalowaniem aktualizacji, ponieważ mogą od razu tego gorzko pożałować…

Xiaomi Mi A2 Lite zadebiutował z Androidem 8.1 Oreo na pokładzie i gdyby był „zwykłym” smartfonem z niższej średniej półki, otrzymałby jedynie aktualizację do Androida 9.0 Pie. Model ten należy jednak do programu Android One, co gwarantuje mu dwa duże update’y, dlatego jego właściciele mogli oczekiwać również Androida 10. Ten został właśnie udostępniony, ale lepiej wstrzymać się z instalacją nowej wersji oprogramowania, bowiem może się to bardzo źle skończyć.

Aktualizacja do Androida 10 dla Xiaomi Mi A2 Lite. Na razie lepiej jej nie instalować

Właściciele Xiaomi Mi A2 Lite jak najbardziej mogli się ucieszyć, gdy ich smartfony zaczęły wyświetlać powiadomienie o pojawieniu się aktualizacji do Androida 10. Duża część z pewnością postanowiła od razu ją pobrać (Xiaomi zaleca użycie do tego WiFi) i zainstalować, jednak dość szybko tego pożałowała. Okazuje się bowiem, że po zakończeniu procesu urządzenie albo wpada w pętle boot loopów, albo nie chce w ogóle się włączyć i nie da się nawet wejść w tryb Recovery. Można jedynie uruchomić sprzęt w trybie Fastboot.

Gdyby był to odosobniony przypadek, uznalibyśmy go za „wypadek przy pracy”, aczkolwiek udostępnienie tak szkodliwej w skutkach aktualizacji mimo wszystko jest karygodne. Xiaomi jednak co chwilę ma problem z Androidem 10 – zarówno w przypadku Xiaomi Mi A3, jak i Redmi Note 8 Pro zaraz po rozesłaniu nowej wersji oprogramowania wstrzymano cały proces i na razie tylko ten ostatni dostał naprawiony update.

Xiaomi ewidentnie ma problem z przygotowaniem aktualizacji pozbawionej błędów – być może to wynik pośpiechu lub skutki zakłóconej przez koronawirusa SARS-CoV-2 pracy. Z drugiej strony, szczególnie w przypadku smartfonów z programu Android One sytuacja się notorycznie powtarza, bowiem to już nie pierwszy raz, kiedy użytkownicy otrzymali zbugowany update. Producent powinien znacznie bardziej się przykładać, gdyż wystawia cierpliwość i zaufanie swoich klientów na dużą próbę.

Dzięki Renata za info i screena!

Dodatkowe źródło: Android Central