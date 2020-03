Wspaniale! Redmi Note 8 Pro dostaje aktualizację do Androida 10

Redmi Note 8 Pro, mimo że ma na pokładzie tak nielubiany przez wiele osób procesor marki MediaTek, sprzedaje się bardzo dobrze. Na przykład w Niemczech smartfon jest bestsellerem w kategorii poniżej 300 euro. W Polsce model ten również cieszy się popularnością, a teraz jego właściciele mają swoje małe święto, ponieważ urządzenie otrzymuje aktualizację do Androida 10.

Xiaomi prowadzi nieco inną politykę, jeśli chodzi o oprogramowanie. Nadrzędna w przypadku tej marki jest nakładka MIUI, która doczekała się już jedenastej wersji (oficjalna premiera miała miejsce 24 września 2019 roku, nieco później firma udostępniła jej wersję Global – 16 października ubiegłego roku). Aktualizacje do nowych wydań Androida są stawiane dopiero na drugim miejscu, jednak wiele osób mimo wszystko wyczekuje ich z niecierpliwością. Teraz dostaje ją Redmi Note 8 Pro.

Redmi Note 8 Pro otrzymuje aktualizację do Androida 10

Smartfon zadebiutował na europejskim rynku 23 września 2019 roku z Androidem 9.0 Pie i MIUI 10 na pokładzie. Na początku tego miesiąca Google udostępniło Androida 10, więc niektórzy byli niezadowoleni, że Redmi Note 8 Pro ma zainstalowane starsze wydanie Zielonego Robota. Ku ich uciesze, Xiaomi nie ociągało się z przygotowaniem i rozesłaniem aktualizacji do MIUI 11 – użytkownicy w Polsce otrzymali ją już pod koniec listopada 2019 roku. Był to ważny i duży update, który wprowadził wiele zmian i nowości w oprogramowaniu dla tego urządzenia.

Mimo to, nie brakowało osób, które z niecierpliwością czekały na Androida 10. Ten został oficjalnie udostępniony kilka dni temu i trafił już do Polski, o czym dał nam znać jeden z naszych Czytelników. Co ciekawe, aktualizacja waży całkiem sporo, bo aż 1,9 GB, ale jednocześnie changelog jest bardzo ubogi w szczegóły – możemy w nim jedynie przeczytać, że jest to „Stabilny MIUI opaty na Android 10” i „Zoptymalizowano: Dodano ikonę bezpiecznej płatności dla Indii” (to ostatnie, co oczywiste, polskich użytkowników nie interesuje). Przy okazji producent zaimplementował w oprogramowaniu lutowe poprawki zabezpieczeń Androida, za co należy go docenić.

Jak powiedział nam nasz Czytelnik Jacek, po zainstalowaniu aktualizacji do Androida 10 nie widać właściwie żadnych zmian, poza nowymi numerkami wersji oprogramowania w Ustawieniach.

Dzięki Jacek P. za info i screena!