Android 10 dla Xiaomi Mi A3 opóźniony przez… koronawirusa SARS-Cov-2

Xiaomi Mi A3 skierowany jest przede wszystkim do osób, które szukają niedrogiego smartfona z „czystym” Androidem i jednocześnie oczekują szybkich aktualizacji oprogramowania. Android 10 dla tego modelu miał zostać udostępniony w połowie lutego 2020 roku, ale jego właściciele jednak będą musieli jeszcze trochę poczekać na nowe wydanie Zielonego Robota. Plany producenta pokrzyżował bowiem koronawirus SARS-Cov-2.

Xiaomi skradło serce niejednego użytkownika, gdy dołączyło do programu Android One i zaczęło wypuszczać na rynek smartfony z „czystym” Androidem, bowiem nie każdy jest fanem mocno rozbudowanej nakładki MIUI. Dodatkową zaletą urządzeń z serii Mi A jest obietnica wsparcia w postaci aktualizacji, aczkolwiek w tym przypadku producenta radzi sobie nie do końca tak, jak oczekiwaliby tego użytkownicy.

Xiaomi zaliczyło pierwszą i od razu poważną wpadkę już przy modelu Xiaomi Mi A1, bowiem kilkukrotnie wstrzymywało aktualizację do Androida 8.0 Oreo dla tego smartfona. Co więcej, kilka „szkód” narobił też update do Androida 8.1 Oreo (m.in. usuwał wszystkie SMS-y z pamięci urządzenia). Niedawno również mieliśmy do czynienia z niezbyt przyjemną sytuacją – aktualizacja do Androida 10 dla Xiaomi Mi A2 była niedopracowana i także miała kilka błędów.

Kiedy Android 10 dla Xiaomi Mi A3?

W połowie stycznia 2020 roku indyjski oddział Xiaomi poinformował, że Android 10 zostanie udostępniony właścicielom Xiaomi Mi A3 w połowie lutego. Ta już minęła, a nowej wersji oprogramowania nie widać. I, jak się okazuje, opóźnienie nie wynika z tego, że producent się nie wyrobił – Brand Lead z Xiaomi India, Sumit Sonal, poinformował za pośrednictwem swojego konta na Twitterze, że aktualizacja dla tego smartfona została opóźniona przez szerzącego się na całym świecie koronawirusa SARS-Cov-2.

Epidemia przerwała prace nad nowym wydaniem Zielonego Robota dla Xiaomi Mi A3 i na razie nie wiadomo, kiedy zostaną one wznowione i aktualizacja trafi do właścicieli tego smartfona – przedstawiciel Xiaomi prosi o cierpliwość i obiecuje wkrótce udostępnić nowe informacje na ten temat. Miejmy nadzieję, że problemy nie wpłyną negatywnie na jakość nowego oprogramowania, ponieważ producent już kilka razy zaliczył wpadkę i nie chcielibyśmy, żeby się to powtórzyło.

Źródło: @sumitsonal via xda-developers