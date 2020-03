Xiaomi pokazuje, jak skrzywdzić smartfon aktualizacjami. Android 10 dla Mi A3 wstrzymany

Xiaomi Mi A3 nie ma szczęścia do Androida 10. Właściciele tego modelu czekali na aktualizację systemu całymi miesiącami, a teraz – kiedy w końcu zaczęła być rozsyłana – producent ją wstrzymał.

Trzeba pamiętać, o jakim modelu Xiaomi mówimy. Mi A3 to przedstawiciel urządzeń Android One, co oznacza, że powinien dostać aktualizację systemu w pierwszej kolejności. Nie ma zainstalowanej nakładki systemowej MIUI, więc teoretycznie przystosowanie takiego oprogramowania do przyjęcia nowego Androida powinno być szybsze i łatwiejsze. Cóż, nie dla Xiaomi.

W ubiegłym tygodniu firma przestrzegała, że termin aktualizacji Xiaomi Mi A3 może się przesunąć ze względu na opóźnienia wywołane epidemią koronawirusa w Chinach. Choć trudno jest przyjąć takie wytłumaczenie, właściciele tego modelu uznali, że jest ono wystarczające, i że mogą jeszcze trochę poczekać na Androida 10. Jakie było ich zdziwienie, kiedy po kilku godzinach od rozpoczęcia dystrybucji aktualizacji z nowym systemem, została ona wstrzymana!

Co tym razem?

Android 10 na Mi A3 ma naprawdę pod górkę. Okazało się, że nowy system sprawia masę problemów pierwszym użytkownikom, którzy zdecydowali się go zainstalować. Niektórzy szczerze żałowali takiej decyzji, kiedy ich smartfon wpadł w niekończącą się pętlę restartów, przestał odczytywać linie papilarne czy nie pozwolił normalnie korzystać z aplikacji.

Zgodnie z raportem PiunikaWeb, Xiaomi dość szybko zareagowało na zgłoszenia użytkowników i zdecydowało się wstrzymać aktualizację, by oszczędzić sobie jeszcze większych problemów. Najwyraźniej skala generowanych błędów była duża, skoro postanowiono uciec się do tak drastycznych środków.

Nie wiadomo, ile czasu Xiaomi potrzebuje, by załatać wykryte błędy. Zastanawia jedynie to, jak w ogóle doszło do globalnego rolloutu oprogramowania, skoro w tak wielu wypadkach okazało się ono wadliwe. Testerzy najwidoczniej przespali swoją zmianę w firmie, więc teraz będą musieli pracować jeszcze ciężej.

