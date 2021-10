Premiera Radeon RX 6600. Jaka jest najtańsza karta z rodziny Navi II?

Niespełna rok temu została ogłoszona architektura RDNA 2. Początkowo na rynek trafiały układy graficzne z wyższej półki, oferujące najwyższą możliwą wydajność. Wraz z kolejnymi miesiącami rodzina Navi II (nazywana także Big Navi) powiększała się o kolejne, coraz tańsze modele – w lipcu zadebiutował RX 6600 XT, natomiast teraz przyszedł czas na budżetowe GPU, czyli AMD Radeon RX 6600.

AMD twierdzi, że to idealny sprzęt do gry w 1080p

Producent zapowiada, że najnowszy Radeon RX jest nawet do 1,3x wydajniejszy w wybranych tytułach, takich jak: Battlefield V, Cyberpunk 2077, Hitman 3 czy Assassin’s Creed Valhalla, wyświetlanych w rozdzielczości Full HD, w porównaniu do konkurencyjnego układu GeForce RTX 3060.

Firma zamieszcza konkretne dane – jak widać, AMD Radeon RX 6600 w wielu grach przoduje nad konkurencyjnym GPU.

Specyfikacja AMD Radeon RX 6600

Obecnie najtańszy układ z rodziny Navi II, jak oczekiwano, opiera się na procesorze graficznym Navi 23 XL, wykonanym w architekturze RDNA 2.0 przez TSMC w 7-nm procesie litograficznym. Karta wyróżnia się 1792 jednostkami cieniującymi, co oznacza, że w tym wariancie rdzenia Navi 23 zostało zdezaktywowane 256 jednostek (RX 6600 XT miał ich 2048). Co więcej, AMD Radeon RX 6600 ma na pokładzie 28 jednostek obliczeniowych oraz 28 rdzeni odpowiadających za śledzenie promieni (RT).

Ponadto karta została wyposażona w 8 GB pamięci wideo GDDR6 na 128-bitowej szynie, zapewniającej przepustowość 224 GB/s, a VRAM ma podstawowe taktowanie 1750 MHz. Warto wspomnieć, że AMD Radeon RX 6600 ma 32 MB pamięci cache ostatniego stopnia (Infinity). Co ciekawe, producent ustalił bazową częstotliwość rdzenia na 2044 MHz, natomiast w trybie boost taktuje on do 2491 MHz.

Cena AMD Radeon RX 6600, dostępność

AMD Radeon RX 6600 został wyceniony na 329 dolarów (równowartość ~1300 złotych). Oczywiście cena w praktyce będzie zauważalnie wyższa. Karty powinny trafiać do sklepów na dniach w modelach niereferencyjnych od producentów takich, jak ASRock, ASUS, Gigabyte, MSI, PowerColor, Sapphire czy XFX.